FC Bayern München plant ohne Hiroki Ito

Der FC Bayern München plant für die kommende Saison ohne Hiroki Ito. Der japanische Abwehrspieler soll nicht mehr Teil des Kaders sein, nachdem die Münchner Verantwortlichen ihm zu verstehen gegeben haben, dass sie nicht mehr primär mit ihm planen.

Der FC Bayern München plant für die kommende Saison ohne Hiroki Ito . Der japanische Abwehrspieler soll nicht mehr Teil des Kaders sein, nachdem die Münchner Verantwortlichen ihm zu verstehen gegeben haben, dass sie nicht mehr primär mit ihm planen.

Der 20-Millionen-Euro-Wert des Spielers könnte für einen neuen Verein interessant sein. Der FC Bayern hatte Itos Dienste per 24-Millionen-Ausstiegsklausel vom Innenverteidiger übernommen. In der vergangenen Saison absolvierte Ito nur 31 Pflichtspiele für die Bayern, nachdem er sich kurz hintereinander zwei Mittelfußbrüche zugezogen hatte. Die Verletzungsanfälligkeit des Spielers könnte der Grund für den Ausschluss aus dem Kader sein.

Die Münchner haben bereits mündlich ihre Vorstellungen übermittelt und sollen bereit sein, Ito für 20 Millionen Euro loszuwerden. Der Transfer könnte noch vor der WM-Start über die Bühne gehen





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