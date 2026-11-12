FC Bayern München plant Transfer für Loris Karius als neuer Zweiter im Tor

Der FC Bayern München sucht dringend einen neuen zweiten Torwart. Loris Karius vom FC Schalke 04 steht zur Diskussion, während Manuel Neuer und Sven Ulreich ihre Karriere beenden.

Der FC Bayern München identifiziert den kommenden Sommer als kritischen Wendepunkt für die eigene Torwart-Positionierung. Die Führungsrunde sucht eine starke, neue Nummer zwei im Tor hinter Jonas Urbig, der aktuell 23 Jahre alt ist. Diese strategische Neuausrichtung ist notwendig, da die aktuellen Spitzenkräfte Manuel Neuer im Alter von 40 Jahren und die Nummer drei Sven Ulreich mit 38 Jahren voraussichtlich ihre Profikarriere beenden werden.

Kandidat Loris Karius auf der Transferliste

Ein vielbeachteter Name hat sich auf der internen Transferliste der Münchner etabliert. Es handelt sich dabei um Loris Karius, der aktuell für den FC Schalke 04 aktiv ist und 33 Jahre alt wird. Diese Entwicklung wurde im BILD Podcast unter dem Titel Bayern Insider thematisiert, wo der BILD-Fußballchef Christian Falk und der Chefreporter Heiko Niedderer detailliert über den potenziellen Kandidaten diskutierten. Die Präsenz von Karius auf der Liste wurde ebenfalls durch Medienberichte von Sky bestätigt, was die Ernsthaftigkeit des Interesses unterstreicht.

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Bewertung durch die Bayern-Führung

Heiko Niedderer bestätigte im Podcast, dass man bereits über die Torwart-Liste gesprochen hat und dass Loris Karius tatsächlich auf dieser Aufstellung steht. Er betonte, dass dieser Name bei Bayern als sehr spannend wahrgenommen wird. Die interne Einschätzung beschreibt Karius als einen Torhüter, den man sportlich hervorragend findet. Neben Karius befinden sich weitere namhafte Keeper auf der Wunschliste der Bundesliga-Mannschaft.

Zu den weiteren diskutierten Namen gehören Finn Dahmen vom FC Augsburg, der 28 Jahre alt ist. Auch Bernd Leno von Fulham im Alter von 34 Jahren wird geprüft. Marvin Schwäbe vom 1. FC Köln (31) und Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim (36) runden die Liste der potenziellen Nachfolger ab. Diese Auswahl zeigt die Breite der Scoutsuche für die Rolle des Ersatzkeepers.

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Hürden und Verhandlungen mit Schalke

Ob Karius als klare Nummer zwei zum FC Bayern auf die Bank gesetzt werden kann, ist derzeit noch nicht eindeutig geklärt. Heiko Niedderer erklärte, dass Karius aktuell die Nummer eins beim FC Schalke 04 ist. Seine Verfügbarkeit hängt somit maßgeblich von der sportlichen Entwicklung des nordrhein-westfälischen Vereins ab. Sollte er wechseln wollen, müsste er die Bayernführung erst einmal überzeugen, die Rolle des zweiten Torwarts anzunehmen.

Ein weiteres Hindernis stellt die finanzielle Komponente dar. Karius würde wahrscheinlich eine Transferablösung in Höhe von ein paar Millionen Euro kosten. Die Münchner Führung will diese Summen für diese spezifische Position eigentlich vermeiden. Zusätzlich gibt es Bedenken hinsichtlich des Privatlebens von Karius, der mit der italienischen Sportmoderatorin Diletta Leotta liiert ist, die 35 Jahre alt wird. Niedderer merkte an, dass Bayern auf solche öffentlichen Aspekte achtet und fragt sich, ob man diese Art von Aufmerksamkeit im Club möchte.

Kommunikation mit den aktuellen Stammspielern

Bevor konkrete Angebote ausgehandelt oder neue Verträge mit neuen Spielern abgeschlossen werden, stehen Gespräche mit den aktuellen Leistungsträgern an. Die Bayern planen, in der Winterpause mit Manuel Neuer und Sven Ulreich zu sprechen. Diese Priorität gilt dem Respekt vor den langen Karrieren der beiden Torhüter. Die interne Liste wird erst danach systematisch abgearbeitet, um eine geordnete Übergabe zu gewährleisten.