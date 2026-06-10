FC Bayern München plant Transfer von Ismael Saibari

Der FC Bayern München plant einen Transfer von Ismael Saibari vom PSV Eindhoven. Die Bayern sollen bereit sein, etwa 50 Millionen Euro für den 25-Jährigen zu zahlen. Saibari hat in der vergangenen Saison 15 Tore und acht Assists in der Eredivisie markiert.

Der FC Bayern München plant einen Transfer von Ismael Saibari vom PSV Eindhoven. Die Bayern sollen bereit sein, etwa 50 Millionen Euro für den 25-Jährigen zu zahlen.

Saibari hat in der vergangenen Saison 15 Tore und acht Assists in der Eredivisie markiert. Der Transfer könnte bereits in der kommenden Woche über die Bühne gehen. Der FC Bayern will den Linksverteidiger unbedingt verpflichten und mit einem Vertrag bis 2031 ausstatten. Der 22-Jährige zeichnet sich durch seine souveräne Defensivarbeit und seinen Offensivdrang aus.

In der vergangenen Saison sammelte der Shootingstar über 3400 Spielminuten und war damit nach Kapitän Robin Koch der Dauerbrenner bei der Eintracht. Der FC Bayern hat demnach bereits mündlich seine Vorstellungen übermittelt. Die Bayern wollen den Linksverteidiger demnach unbedingt verpflichten und mit einem Vertrag bis 2031 ausstatten. Der 22-Jährige zeichnet sich sowohl durch seine souveräne Defensivarbeit als auch durch seinen Offensivdrang aus.

In der vergangenen Saison sammelte der Shootingstar über 3400 Spielminuten und war damit nach Kapitän Robin Koch der Dauerbrenner bei der Eintracht. Der Nationalspieler Kimmich hat in der ZDF-Doku 'sportstudio produktion: Kapitän Kimmich' offenbart, dass er 2024 das Gefühl hatte, dass die Bayern sehr offen waren, ihn abzugeben. Das trägt nicht dazu bei, dass die Bindung zwischen Verein und Spieler größer wird. Kimmich sagte in der Doku: 'Wenn du weg möchtest, dann bist du zum Verkauf, dann ist das möglich.

' Er sah es in der Zeit 'zu 95 Prozent nicht kommen, dass ich hier verlängere', wie er in der Doku sagt. Stattdessen liebäugelte er mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain, hatte sich mit Sportdirektor Luis Campos und Trainer Luis Enrique ausgetauscht, ein Besuch von Campos hatte Kimmich 'schon gecatcht. Ich sollte da ein wichtiges Puzzlestück sein als ein Spieler mit etwas mehr Erfahrung. Und das macht dann schon was mit einem.

' Ein Wechsel im Sommer 2024 kam nicht zustande, dafür machten die Franzosen im Winter 2025, ein halbes Jahr vor dem Ende seines Vertrags, nochmal ernst. Das PSG-Angebot 'war krass. Wirklich. Sehr, sehr krass, muss ich sagen.

Ich wollte das aber nicht zum Ausschlaggebenden machen', sagte Kimmich. Die Familie war natürlich auch involviert.

'Es ist nicht so, dass ich Single bin und nur für meine Karriere entscheiden kann. Man hat auch die Verantwortung, für die Personen aus meiner Familie zu entscheiden und das Richtige zu tun.

' Deshalb sagte er zum Schluss der Doku: 'Es war richtig, dass ich bei den Bayern verlängert habe. ' Der ehemalige Bayern-Spieler Müller sagte, dass der Linksverteidiger eine gute Option für den Rekordmeister sei: 'Von den Qualitäten und vom Potenzial her auf jeden Fall. Wenn du als Spieler zum FC Bayern wechselst, hast du eine brutale Konkurrenz - aber er ist ein Spieler, der auf jeden Fall interessant ist. Ich glaube, das sieht jeder.

' Allerdings verwies der ehemalige Bayern-Spieler auch darauf, dass das Management und die Vertragssituation auch immer Einfluss auf solche Entscheidungen hätten. 'Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Was den Preis betrifft, weiß man nicht, was so ein Monatspaket kostet', sagte der 36-Jährige





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