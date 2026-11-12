FC Bayern München: Rasenwechsel nach NFL-Spiel in Rekordzeit

Der FC Bayern München konfrontiert mit dem Auftrag, die Allianz Arena innerhalb von nur fünf Tagen nach dem NFL-Spiel am 15. November wieder für die Bundesliga herzurichten.

Der FC Bayern München steht vor einer logistischen Sonderschau im sportlichen Großbetrieb, die das Stadionmanagement auf die Probe stellt. Nach dem regulären NFL-Spiel am 15. November in München bleibt für die Rückwandlung der Allianz Arena in einen fußballtauglichen Zustand ein Fenster von nur fünf Tagen. Arena-Chef Jürgen Muth bezeichnet dieses zeitliche Limit als enorme Herausforderung, bleibt jedoch optimistisch, dass die Umstellung erfolgreich gelingen wird.

Technische Herausforderung beim Rasenwechsel

Die Arbeiten zum Umbau der Spielstätte haben bereits nach dem Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund begonnen. Fußballtore und die umlaufenden Werbebanden mussten zunächst entfernt werden, zudem wurden die Tribünen hinter den Endzonen zurückgerückt, um die notwendigen Maße für ein American Football-Feld zu schaffen. Für diese Konvertierung hatte die Verwaltung bisher zwei Wochen Zeit, was laut Muth relativ entspannt verlief. Die eigentliche Hürde liegt nun im Anschluss daran, wenn der alte Rasen aus dem Football-Spiel entfernt und durch einen neuen ersetzt werden muss. Eine solche radikale Aktion gab es in der Allianz Arena in ihrer bisherigen Geschichte noch nie.

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Strategien und Kostenübernahme durch die Liga

Auf der technischen Ebene stützen sich die Verantwortlichen auf die Expertise der NFL und speziell deren Field Director Nick Kappas. Insgesamt arbeiten zwölf Mitarbeiter der größten American Football Liga der Welt, dazu kommen weitere Kräfte, um die Spielfläche in München anzupassen. Dabei stehen die kühlen Temperaturen und der anhaltende Regen in den letzten Tagen als natürliche Feinde im Weg. Dennoch setzt Jürgen Muth stark auf die Erfahrung, die der Klub beim Hybrid-Rasen aus Mailand gesammelt hat. Dieses System wirkt wie ein vorbereiteter Teppich und ist unabhängiger von der Witterung, da es nicht monatelang anwachsen muss. Die Matten werden fertig angeliefert, was den Zeitplan für die Greenkeeper vor Ort deutlich berechenbarer macht.

Finanzierung und historische Erfahrungen

Die finanziellen Belastungen für die Transformation trägt primär die NFL. Laut einem Bericht der Zeitung "Bild" belaufen sich die Kosten für den neuen Rasen auf rund 200.000 Euro. Diese Summe wurde von Nick Kappas gegenüber Verantwortlichen bestätigt und deckt die Ausgaben für den物料austausch ab. Dieser finanzielle Hintergrund ist relevant, da die Allianz Arena bereits 2022 und 2024 für NFL-Spiele gastierte. Damals, bei der Premiere im Jahr 2022, sorgte der Rasen für heftige Kritik, da er der Masse der NFL-Spieler nicht gewachsen war. Das heutige Hybrid-Modell gilt als stabiler und soll auch den gewaltigen Kraftpaketen, die bis zu 150 Kilogramm auf die Waage bringen, standhalten.

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Historischer Kontext und Spielerfahrungen

Der Bezug zur Vergangenheit ist in der Diskussion um das Feld immer präsent, insbesondere durch ikonische Momente, die an diesem Ort stattfanden. So rutschte beispielsweise Tom Brady bei einem Trickspielzug aus, als er einen Pass fangen sollte. Das Zuspiel wurde abgefangen, und Brady erhielt zusätzlich eine Strafe wegen Beinstellens. Diese Vorfälle unterstreichen die besonderen physikalischen Belastungen, denen das Spielfeld bei American Football-Spielen ausgesetzt ist. Die Liga gastiert damit zum dritten Mal in München und findet am 15. November erneut ein reguläres Saisonspiel in der Allianz Arena statt.

Ausblick auf die nächste Runde

Trotz der engen Zeitplanung von nur fünf Tagen für den kompletten Rasenwechsel zeigt sich das Stadionmanagement entspannt. Jürgen Muth vertraut darauf, dass das in der kurzen Zeit gut funktionieren wird, da die Logistik nun präzise geplant ist. Die Kombination aus der schnellen Verlegung des vorbereiteten Hybrid-Rasens und der Unterstützung durch die NFL-Experten soll sicherstellen, dass der FC Bayern München seine Mannschaft und die Fans wieder auf einem optimalen Untergrund erwartet. Die Bewährung dieser Methode wird zeigen, ob die Allianz Arena künftig auch für weitere Großveranstaltungen dieser Art gerüstet ist, ohne lange Regenerationszeiten einberechnen zu müssen.