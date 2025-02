FC Bayern München Reagiert auf Anschlag in München

Der FC Bayern München drückt in einer offiziellen Stellungnahme seine Anteilnahme an den Opfern des mutmaßlichen Anschlags in der Münchner Innenstadt aus. Der Verein betont die enge Verbindung zur Stadt München und wünscht den Verletzten eine schnelle Genesung.

Der FC Bayern München hat mit Bestürzung auf den mutmaßlichen Anschlag in der Münchner Innenstadt reagiert. Der Rekordmeister drückt in einer offiziellen Erklärung seine Anteilnahme an den Betroffenen und ihren Familien aus. \„München ist unsere Heimatstadt, und unsere Heimat wurde heute schwer erschüttert“, heißt es in einer Erklärung, die auf der clubeigenen Homepage veröffentlicht wurde. „Die Gedanken der FC Bayern-Familie sind bei den Betroffenen und ihren Angehörigen.

“ FC Bayern-Präsident Herbert Hainer wird zitiert: „Wir wünschen allen von Herzen, dass sie schnell wieder gesund werden und dass sich die Betroffenenzahlen nicht noch weiter erhöhen.“\Am Donnerstag war gegen 10:30 Uhr am Stiglmaierplatz in München ein Mann mit seinem Auto in eine Gruppe von mehreren Menschen gefahren. Zu diesem Zeitpunkt fand nach Angaben der Polizei eine Demonstration der Gewerkschaft ver.di statt. Ein Polizeisprecher sagte, der Fahrer des Wagens sei hinter der Gruppe und einem Polizeiauto hergefahren, habe diesen dann überholt, beschleunigt und sei in das Ende der Gruppe gerast. Nach Angaben der Feuerwehr wurden mindestens 28 Menschen verletzt. Darunter seien auch Schwer- und Schwerstverletzte. Bei einigen könne Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.





SPORT1 / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FC Bayern München Anschlag München Gewerkschaft Ver.Di Demonstration

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayern München - Hoffenheim live im Free-TV und Stream: Übertragung der Bundesliga in der englischen WocheDer FC Bayern empfängt die TSG Hoffenheim am 17. Spieltag in der Bundesliga. Hier gibt es alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung der Partie.

Weiterlesen »

FC Bayern München: Jonas Urbig reagiert auf Kritik von Roman WeidenfellerBayern-Trainer Vincent Kompany zieht beim VAR einen Vergleich mit Belgien und England - und findet den Video Assistant Referee in der Bundesliga viel besser als sein Ruf.

Weiterlesen »

Effenberg sieht HSV-Profi beim FC Bayern: So reagiert der Fan-LieblingDaniel Heuer Fernandes kann auf Knopfdruck wiedergeben, was am Nachmittag des 20. Februar 2016 passierte. Er wurde ins Haus von Stefan Effenberg bestellt

Weiterlesen »

FC Bayern München: Lothar Matthäus kritisiert Bayern-Defense, Theater um Kimmich und Missverständnis TelDer FC Bayern gewinnt gegen Holstein Kiel. Eine Szene von Jamal Musiala sorgt allerdings für Aufsehen.

Weiterlesen »

FC Bayern München vs. Werder Bremen: Zwei Fünfer für genervte BayernVincent Kompany über die Leihe von Mathys Tel.

Weiterlesen »

Bayern München gegen Celtic Glasgow: Can Bayern make it eight wins in a row?Bayern München faces Celtic Glasgow in the Champions League. The game kicks off at 9pm and will be broadcast live on TV. Celtic coach Brendan Rodgers is optimistic about his team's chances, while Bayern coach Vincent Kompany is confident after his team's recent victories. Joao Palhinha will miss the game for Bayern.

Weiterlesen »