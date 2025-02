FC Bayern München reist zum emotionalen Duell gegen Celtic Glasgow

Der FC Bayern München steht vor einem spannenden Champions-League-Playoff-Hinspiel gegen Celtic Glasgow im historischen Celtic Park. Die Münchner erwarten eine lautstarke Atmosphäre und eine aggressive Mannschaft der Schotten. Trainer Vincent Kompany warnt seine Spieler vor der Erfahrung und dem Siegeswillen der Schotten und hofft auf wichtige Lerneffekte aus den jüngsten Niederlagen.

Der FC Bayern München steht am Mittwoch vor einer stimmungsvollen Herausforderung. Manuel Neuer , Harry Kane und Co. erwarten im historischen Celtic Park eine Atmosphäre, die auch zu Nervosität führen kann, wie Manuel Neuer bei der Pressekonferenz am Dienstagabend vor dem Playoff -Hinspiel in der Champions League sagte. 'Aber das wissen wir' und darauf können wir uns einstellen, so der Kapitän des FCB. Mit Celtic Glasgow würde die Münchner eine aggressive Mannschaft erwarten.

'Sie laufen aggressiv an, wir müssen das Pressing durchbrechen und müssen Angriffsfußball spielen', so laute die Devise für das Champions-League-Duell. Verfolgen Sie das Duell in den Champions League Playoffs zwischen dem FC Bayern München und Celtic Glasgow live in der Radioreportage ab 21 Uhr im BR24Sport Livecenter. \ Manuel Neuer und Vincent Kompany konnten sich schon mal mit dem schottischen Fußball vertraut machen. Bei der Pressekonferenz am Vorabend der Partie waren der FCB-Torwart und sein Trainer mit den Fragen der einheimischen Presse konfrontiert. Die beiden wirkten gelassen. Weniger entspannt dürfte die Stimmung dann am Mittwoch im Stadion sein. Der Celtic Park ist für laute Fanchöre und enthusiastische Atmosphäre bekannt. Auch Vincent Kompany hat diese schon erlebt. Er war im November 2003 als 17-jähriger Spieler mit dem RSC Anderlecht auf dem Feld gestanden und gab rückblickend zu, die Partie zu naiv angegangen zu sein. 'Es war eine aufregende Erfahrung, wir hatten zu Hause überzeugend zu zehnt gewonnen. Ich bin mit 17 Jahren voller Vertrauen als junger Bursche hergekommen - und die Realität war ganz anders', sagte Kompany. 'Wir haben 0:5 verloren und hätten sogar noch höher verlieren können.' \ Kompany warnt Spieler: 'Sie sind es gewohnt, zu gewinnen'. Kompany spricht also aus Erfahrung, wenn er seine Spieler vor Celtic warnt: 'Sie sind eine Mannschaft, die es gewohnt ist, zu gewinnen'. Der Coach hofft auf wichtige Lerneffekte aus den schmerzhaften Champions-League-Niederlagen wie dem 0:3 bei Feyenoord Rotterdam. 'Meine Hoffnung ist, dass wir aus diesen Momenten Schlüsselmomente machen, damit wir Entwicklungsschritte als Mannschaft machen', so der Münchner Trainer. Auch FCB-Sportvorstand Max Eberl glaubt an Lerneffekte: Eberl sieht, 'dass wir ein Stück weit eine Entwicklung durchgehen als Verein und als Mannschaft. Wir sind gewachsen als Mannschaft in den Spielen, letztens erst gegen Bremen'. Die nächste Entwicklungsstufe können die Bayern am Mittwoch erreichen - wenn es ihnen gelingt, im Celtic Park die starken Schotten zu besiegen. 'Es wird emotional werden, es wird laut werden für Celtic', so Eberl. Gegen Celtic Glasgow wollen die Münchner sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Dienstag in München verschaffen, wenn der Achtelfinal-Einzug perfekt gemacht werden soll. Wieder mit dabei ist der zuletzt krank fehlende Serge Gnabry





