Der FC Bayern München steht vor einem spektakulären Sommertransfer. Der Rekordmeister hat sich mit Eintracht Frankfurts Nathaniel Brown auf einen Wechsel verständigt. Browns aktueller Vertrag in Frankfurt läuft noch langfristig bis 2030. In der abgelaufenen Saison kam er in 42 Pflichtspielen für die Hessen zum Einsatz und war an zehn Toren beteiligt. Der FC Bayern hat sich laut "Sport1" aus dem Poker um Hertha-Juwel Kennet Eichhorn zurückgezogen.

Der FC Bayern München steht vor einem spektakulären Sommertransfer. Der Rekordmeister hat sich mit Eintracht Frankfurt s Nathaniel Brown auf einen Wechsel verständigt. Browns aktueller Vertrag in Frankfurt läuft noch langfristig bis 2030.

In der abgelaufenen Saison kam er in 42 Pflichtspielen für die Hessen zum Einsatz und war an zehn Toren beteiligt. Der FC Bayern hat sich laut "Sport1" aus dem Poker um Hertha-Juwel Kennet Eichhorn zurückgezogen. Dem Bericht nach sollen die Münchner mit den finanziellen Bedingungen eines möglichen Deals nicht zufrieden gewesen sein.

Zudem haben die Bosse wohl auch sportliche Zweifel am 16-Jährigen, weshalb ein Wechsel nach München wohl nicht stattfinden wird. Der FC Bayern München hat sich angeblich aus dem Poker um Hertha-Juwel Kennet Eichhorn zurückgezogen. Der Marokkaner Ismael Saibari soll sich demnach für die Bayern entschieden haben. Der 25-Jährige hat in der abgelaufenen Saison 15 Tore und acht Assists in der Eredivisie markiert.

Der Transfer von Ismael Saibari zum FC Bayern nimmt wohl konkrete Formen an und könnte schon bald über die Bühne gehen. Laut Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano sind die Münchner zuversichtlich, den Deal bereits in der kommenden Woche fix machen zu können. Der Meldung zufolge sind nur noch wenige Details zwischen dem FC Bayern und PSV Eindhoven zu klären. Dabei geht es um die genaue Ablösesumme, die den jüngsten Gerüchten zufolge bei gut 50 Millionen Euro liegen könnte.

Der FC Bayern München steht womöglich vor einem spektakulären Sommertransfer. Wie "Sky" berichtet, hat sich der Rekordmeister mit Eintracht Frankfurts Nathaniel Brown auf einen Wechsel verständigt. Browns aktueller Vertrag in Frankfurt läuft noch langfristig bis 2030. In der abgelaufenen Saison kam er in 42 Pflichtspielen für die Hessen zum Einsatz und war an zehn Toren beteiligt.

Der FC Bayern hat sich laut "Sport1" aus dem Poker um Hertha-Juwel Kennet Eichhorn zurückgezogen. Der Marokkaner Ismael Saibari soll sich demnach für die Bayern entschieden haben. Der 25-Jährige hat in der abgelaufenen Saison 15 Tore und acht Assists in der Eredivisie markiert. Der Transfer von Ismael Saibari zum FC Bayern nimmt wohl konkrete Formen an und könnte schon bald über die Bühne gehen.

Laut Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano sind die Münchner zuversichtlich, den Deal bereits in der kommenden Woche fix machen zu können. Der Meldung zufolge sind nur noch wenige Details zwischen dem FC Bayern und PSV Eindhoven zu klären. Dabei geht es um die genaue Ablösesumme, die den jüngsten Gerüchten zufolge bei gut 50 Millionen Euro liegen könnte. Der FC Bayern München hat sich laut "Bild" aus dem Poker um Hertha-Juwel Kennet Eichhorn zurückgezogen.

Der Marokkaner Ismael Saibari soll sich demnach für die Bayern entschieden haben. Der 25-Jährige hat in der abgelaufenen Saison 15 Tore und acht Assists in der Eredivisie markiert. Der Transfer von Ismael Saibari zum FC Bayern nimmt wohl konkrete Formen an und könnte schon bald über die Bühne gehen. Laut Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano sind die Münchner zuversichtlich, den Deal bereits in der kommenden Woche fix machen zu können.

Der Meldung zufolge sind nur noch wenige Details zwischen dem FC Bayern und PSV Eindhoven zu klären. Dabei geht es um die genaue Ablösesumme, die den jüngsten Gerüchten zufolge bei gut 50 Millionen Euro liegen könnte





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