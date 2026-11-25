Der FC Bayern München tritt am 21. November ohne sechs Stammspieler an. Vincent Kompany sieht sich mit massiven Ausfällen in Angriff und Abwehr konfrontiert.

Der FC Bayern München bezieht am Mittwochabend, dem 21. November, um 21 Uhr im Rahmen der UEFA Champions League Play-off-Runde gegen Lille OSC auf dem Platz. Das Team unter Trainer Vincent Kompany reist nach Frankreich, ohne auf die vollen personellen Ressourcen zurückgreifen zu können. Besonders schwer wiegt der Ausfall der Offensive, da zwei der torgefährlichsten Akteure fehlen. Dies stellt eine erhebliche taktische Hürde für die Münchner dar, die ihren Rekordmeistertitel erfolgreich verteidigen möchten.

Tragic Injuries Hit Offense

Die schwerwiegendste Neuigkeit betrifft den englischen Nationalspieler Harry Kane. Der 33-jährige Stürmer zog sich am vergangenen Freitag beim 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Köln einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zu. Die Verletzung ist so schwerwiegend, dass eine Operation durchgeführt werden musste und mit einer Ausfallzeit von drei bis vier Monaten zu rechnen ist. Damit fällt Kane die entscheidende Phase der europäischen Kampagne aus.

Also read Marcel Reif warnt vor Ebnoutalib-Transfer zu Bayern München

Auch Michael Olise muss in der Vorrunde passen. Der 24-jährige Franzose erlitt bei demselben Bundesliga-Spiel eine Prellung des Vorfußes. Obwohl die Verletzung weniger dramatisch erscheint als die von Kane, reicht die Genesung für einen Einsatz in Lille nicht aus. Experten und das medizinische Personal erwarten eine Rückkehr in das Trainingspersistenz spätestens Anfang Dezember, was jedoch zu spät für das französische Abenteuer kommt.

Defensive Lacks Key Players

Auch in der Defensive muss Trainer Vincent Kompany auf wichtige Kräfte verzichten. Kapitän Manuel Neuer, der 40-jährige Torwart, fiel bereits Anfang November im Bundesliga-Spiel gegen Mainz aufgrund eines Sehnenteilrisses im rechten Fuß aus. Das medizinische Personal rechnet mit einer Pause von rund zwei Monaten, was einen Einsatz in Lille unmöglich macht. Ein Comeback wird frühestens Anfang Januar erwartet.

Advertisement

Advertisement

Zusätzlich fehlt der kanadische Linksverteidiger Alphonso Davies. Der 25-Jährige zog sich bei einem Länderspiel einen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zu. Die Rehabilitation dauert an, und frühestens Anfang Dezember wird mit seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining gerechnet. Ein Spiel-Comeback könnte dann Mitte Dezember stattfinden, was jedoch nicht für das anstehende Spiel gegen den französischen Verein zählt.

Additional Absences Complicate Squad

Die Liste der Ausfälle wird durch Serge Gnabry und Ismael Saibari komplettiert. Beide hatten sich bereits beim 2:2-Unentschieden gegen Borussia Dortmund am 31. Oktober verletzt. Serge Gnabry, 31, laboriert an einer Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel, für die eine Ausfallzeit von ein bis zwei Monaten geschätzt wird. Ismael Saibari, 25, hat es schwerer erwischt, da bei dem marokkanischen Offensivspieler ein Riss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk festgestellt wurde.

Ähnlich wie bei Harry Kane sind bei Saibari drei bis vier Monate Pause vorgesehen. Diese massiven Verluste zwingen den Klub, die Kaderstruktur grundlegend anzupassen. Der Fokus verschiebt sich von etablierten Stars auf andere Talente, die nun ihre Chance im europäischen Wettstreit erhalten. Die personelle Lage stellt eine enorme Belastungsprobe für das gesamte Team dar.

Glimmer of Hope in Attack

Dennoch gibt es positive Signale von zwei anderen Offensivstars. Jamal Musiala, 23, kehrte nach seinem Muskelfaserriss zurück und sammelte als Einwechselspieler gegen Köln rund 20 Minuten Spielpraxis. Für einen Startelfeinsatz in Lille kommt das Duell allerdings noch zu früh. Der junge Spielmacher wird zunächst auf der Bank sitzen, um weitere Fitness aufzubauen, bleibt aber im Kader.

Advertisement

Advertisement

Auch Luis Díaz, 29, steht wieder zur Verfügung. Der kolumbianische Angreifer hatte sich Ende Oktober beim 2:2-Unentschieden gegen Arsenal einen Muskelbündelriss zugezogen und rund einen Monat pausiert. In Lille könnte er erstmals wieder zum Einsatz kommen, voraussichtlich jedoch zunächst als Joker. Seine Verfügbarkeit bietet dem Trainer eine wichtige Option für die Schlussphase des Spiels, um die Offensive zu verstärken.