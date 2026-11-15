Der FC Bayern München fordert angeblich 300 Millionen Euro für Michael Olise und stRebt gleichzeitig eine vorzeitige Vertragsverlängerung an, während Real Madrid Interesse zeigt.

Hohes Ablöse gebot und Marktwerterhöhung

Verhandlungen über vorzeitige Vertragsverlängerung

Der FC Bayern München hat die Erwartungen an die Transfer summe für seinen französischen Offensivstar Michael Olise deutlich nach oben geschraubt. Laut Berichten der spanischen Tageszeitung AS strebt der deutsche Rekordmeister nun einen Startpreis von 300 Millionen Euro an, sollte ein Verkauf des 24-Jährigen doch noch erfolgen. Diese massive Forderung soll ein klares Signal setzen, dass der Spieler nicht zum Angebotspreis verkauft werden wird. Der französische Nationalspieler hat sich seit seiner Verpflichtung von Crystal Palace für rund 53 Millionen Euro im Sommer 2024 zu einem der wichtigsten Leistungsträger unter Trainer Vincent Kompany entwickelt. Seine Fähigkeit, Spiele durch Dribblings, Tore und Vorlagen zu entscheiden, hat seinen Marktwert in der letzten Zeit erheblich steigern lassen. damit positioniert sich München in den Verhandlungen auf einer sehr hohen Grundlage und will verdeutlichen, dass Olise zum unverzichtbaren Kernkader gehört.

Neben den Überlegungen über einen möglichen Verkauf rückt auch die Zukunft des Spielers innerhalb des eigenen Kaders in den Fokus. Obwohl der aktuelle Arbeitsvertrag von Olise noch bis zum 30. Juni 2029 läuft, arbeiten die Verantwortlichen bereits an einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Der Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet von der Absicht der Münchner, dem Rechtsaußen einen Top-Vertrag mit einem als fantastisch beschriebenen Gehalt anzubieten. Konkrete finanzielle Details wurden jedoch nicht öffentlich gemacht. Ziel ist es, Olise an den Verein zu binden und ihn als eine der Gesichter der Zukunft zu etablieren. bisherige Versuche,eine neue Vereinbarung zu treffen, waren jedoch noch nicht von Erfolg gekrönt. Olise selbst verfügt aufgrund seiner sportlichen Entwicklung und seines gestiegenen Markt价值的 über eine starke Verhandlungsposition, die er bei den Gesprächen um die Gehaltsanpassung nutzen dürfte.

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Interesse von Real Madrid und internationale Gerüchte

Das Interesse an Michael Olise beschränkt sich nicht nur auf den deutschen Markt,sondern reicht bis in die spanische Hauptstadt. Real Madrid steht auf der Wunschliste des Franzosen, wobei die Königlichen sowohl den sportlichen Bedarf als auch die finanziellen Mittel für eine Verpflichtung mitbringen. Berichte deuten darauf hin, das Spieler wie Kylian Mbappé und Ibrahima Konaté im Training der französischen Nationalmannschaft versuchen,Olise für einen Wechsel nach Madrid zu gewinnen. Dennoch scheint ein aggressiver Vorstoß der spanischen Liga gegen den ausdrücklichen Willen des FC Bayern aktuell nicht im Vordergrund zu stehen. die Verantwortlichen in München sehen sich in einer komfortablen Position, da der lange Vertrag die Kontrolle über die Zukunft des Spielers sicherstellt. ehrenpräsident Uli Hoeneß betonte jüngst, das aus seiner Sicht kein Grund zur Eile bestehe, was die strategische Ausrichtung des Vereins unterstreicht.

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Strategische Positionierung und Persönlichkeitsprofil

Neben den sportlichen und finanziellen Aspekten spielen auch persönliche Eigenschaften eine Rolle in den Bewertungen durch die internationale Konkurrenz. Einige Klubs berücksichtigen bei ihren Überlegungen sowohl die Leistungen auf dem Platz als ebenfalls das zurückhaltende Auftreten des Franzosen abseits des Rasens. Sportvorstand Max Eberl hatte in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass Olise einen ungewöhnlichen Karriereweg hinter sich hat und nicht immer leicht einzuschätzen ist. trotz der anhaltenden Gerüchteküche zeigt sich der FC Bayern nach außen gelassen. Die endgültige Entscheidung über die Zukunft von Michael Olise wird wahrscheinlich beim Spieler selbst liegen, wobei der kommende Sommer eine entscheidende Rolle spielen könnte. die Kombination aus hohem Marktwert, langfristiger Bindung und internationalem Interesse macht die Lage komplex, doCh München hält die Kontrolle über das Geschehen in der Hand.