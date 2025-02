FC Bayern München Siegt im Champions League-Hinspiel gegen Celtic

Der FC Bayern München hat sein Achtelfinal-Duell in der Champions League mit einem 2:1 Sieg gegen Celtic Glasgow gewonnen.

Der FC Bayern München hat mit einer soliden Leistung das Achtelfinale der Champions League eröffnet. Das Team setzte sich im Hinspiel gegen den schottischen Vertreter Celtic mit 2:1 durch. Obwohl die Bayern nicht ihre absolute Bestleistung ablieferten, reichte es ihnen, um den wichtigen Sieg einzufahren. Die Partie war von Anfang an intensiv und Celtic zeigte Kampfgeist. In der 25.

Sekunde hätte der schottische Club durch einen Treffer in Führung gehen können, doch der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsposition korrekt annulliert. Der FC Bayern dominierte die erste Halbzeit und ging durch einen Treffer von Serge Gnabry in Führung. In der zweiten Halbzeit kam Celtic aber besser in die Partie und konnte durch einen Treffer von Moritz Jenz den Anschlusstreffer erzielen. Die Bayern stellten aber frühzeitig die Ruhe her und erhöhten durch einen Treffer von Harry Kane durch einen verwandelten Elfmeter auf 2:1. Die Partie war bis zum Schluss spannend, doch der FC Bayern setzte sich letztendlich verdient durch





FC Bayern München Champions League Celtic Glasgow Achtelfinale Sieg Gnabry Kane Jenz

