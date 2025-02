FC Bayern München siegt im Champions League-Playoff bei Celtic Glasgow

Der FC Bayern München hat im Playoff-Spiel der Champions League gegen Celtic Glasgow gewonnen und sich eine blendende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag in München geschaffen.

FC Bayern München hat im Playoff-Spiel der Champions League gegen Celtic Glasgow einen wichtigen Sieg errungen. Der deutsche Rekordmeister siegte mit 2:1 (1:0) im Celtic Park und hat damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag in München. \ Harry Kane traf zum zwischenzeitlichen 0:2 für den deutschen Rekordmeister. Die Münchner dominierten die Partie über weite Strecken und hatten einen Ballbesitzanteil von fast 70 Prozent. Michael Olise (45.

) und Harry Kane (49.) erzielten die Tore für den FC Bayern. \Celtic Glasgow verkürzte nach dem Anschlusstor von Daizen Maeda (79.) die Führung, doch der FC Bayern hielt die Nerven und sicherte sich nach einem starken Reflex von Manuel Neuer in der Nachspielzeit den Sieg. Der Erfolg ist der erste richtige Auswärtssieg in Europas Eliteliga in dieser Saison und bedeutet für den FC Bayern einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale. \Im Achtelfinale könnten Bayer Leverkusen oder Atlético Madrid die Gegner des deutschen Meisters sein.





