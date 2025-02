FC Bayern München Siegt in der Champions League gegen Celtic Glasgow, aber Raphael Guerreiros Leistung bereitet Sorgen

Der FC Bayern München setzte sich in der Champions League mit 2:1 gegen Celtic Glasgow durch. Der Sieg war verdient, aber die Bayern zeigten Schwächen, insbesondere auf der linken Seite in der Defensive. Raphael Guerreiro, der bis zu seiner Auswechslung auflief, war ein großes Risiko für die Mannschaft. Trainer Julian Nagelsmann muss jetzt dringend reagieren und eine alternative Lösung finden.

Der FC Bayern München setzte sich in der Champions League mit 2:1 gegen Celtic Glasgow durch. Der Sieg war verdient, aber die Bayern zeigten auch Schwächen, insbesondere auf der linken Seite in der Defensive. Raphael Guerreiro , der bis zu seiner Auswechslung in der 78. Minute auflief, war ein großes Risiko für die Mannschaft. Während Bayern im ersten Durchgang kontrolliert spielte und mit dem nötigen Torabschluss die Führung übernahm, wackelte die Mannschaft in der zweiten Halbzeit.

Celtic nutzte die Schwächen von Guerreiro in der Defensive und drängte die Bayern in die Defensive. Obwohl der Treffer von Celtic fiel, als Guerreiro bereits ausgewechselt war, hatte er großen Einfluss auf das Spiel der Schotten. Trainer Brendan Rodgers hatte die linke Seite des Bayerns als Schwachstelle identifiziert und ließ seine Spieler diese Position in den wenigen Ballbesitzphasen konsequent angreifen. Laut Datenanbieter WhoScored liefen 40 Prozent aller Angriffe von Celtic über den Guerreiro-Flügel. Schon in den ersten Spielminuten wurde diese Strategie fast belohnt. Glasgows erster Angriff führte zu einem vermeintlichen 1:0. Nicolas Kühn lief an Guerreiro vorbei und verwandelte den Ball im langen Eck. Bayern hatte Glück, dass Adam Idah im Abseits stand. Die Bayern hatten Glück auch bei einigen zu simplen Ballverlusten von Guerreiro und in der Phase zwischen der 60. Minute und der Auswechslung des Linksverteidigers, als Celtic das schwache Stellungsspiel des ehemaligen BVB-Profis mehrmals ausnutzen konnte. Guerreiro war noch nie ein besonders herausragender Verteidiger. Von den Bayern wurde er auch eher wegen seiner fußballerischen Qualitäten und seiner Fähigkeiten mit dem Ball am Fuß geholt. Doch auch davon ist aktuell nur wenig zu sehen. Gegen Celtic, aber auch schon in den Spielen zuvor wirkte er verunsichert, zögerlich, fast schon ängstlich in seinen Aktionen. Keine guten Voraussetzungen für die anstehenden Aufgaben.Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen





