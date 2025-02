FC Bayern München siegt in Glasgow und ist dem Achtelfinale der Champions League näher

Der FC Bayern München hat sich mit einem 2:1-Sieg bei Celtic Glasgow einen guten Schritt zum Achtelfinale der Champions League geholt. Joshua Kimmich zeigte sich zufrieden mit der Leistung seines Teams und sieht trotz der letzten Probleme gegen Leverkusen eine gute Chance auf einen Sieg im kommenden Bundesliga-Topspiel.

Der FC Bayern München hat sich mit einem 2:1-Sieg bei Celtic Glasgow am Mittwochabend dem Achtelfinale der Champions League einen guten Schritt näher gebracht. Joshua Kimmich , der Mittelfeldmotor der Bayern, zeigte sich zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Wir wissen, dass es wichtig ist - vor allem in der Champions League - Fehler zu vermeiden. Das haben wir auch in den letzten Auswärtsspielen hart gelernt. Ich fand, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben.

Dass ein Learning stattgefunden hat, und so müssen wir es weiter machen.“ Einen kleinen Makel hatte die Defensivleistung der Bayern indes durch das Gegentor bereits in der Schlussphase. Nach dem 1:2 von Daizen Maeda, aus dem Gewühl nach einem Eckball, ließen die Münchner bis zum Schluss kaum mehr klare Abschlüsse zu. „Generell ist es natürlich schwierig, jedes Spiel über 95 Minuten zu kontrollieren. Natürlich ist es unser Anspruch. Das ist heute wichtig, dass wir das bis zum Schluss gut verteidigen. Das haben wir gemacht“, zeigte sich Kimmich daher zufrieden. Einen Treffer kassierten die Bayern nach einer Ecke, aber bereits zuvor hatten sie selbst einen nach Eckball erzielt - durch Harry Kane in der 50. Minute. „Harry kam schon in der Halbzeit und hat gesagt: 'Schlag die Bälle immer auf Zwei. Ich bin relativ alleine dort‘‘. Tatsächlich hatte der Engländer schon vor der Pause ähnlich frei ans Außennetz geköpft. „Sie haben es nicht geändert zum Glück, und da sind wir dann auch noch zum Torerfolg gekommen“, freute sich Kimmich über den in die Tat umgesetzten Plan. Nachdem sich der FCB in der Königsklasse gute Voraussetzungen auf das Weiterkommen verschaffte, wartet nun vor dem Rückspiel am Dienstag (21 Uhr) im heimischen München erst einmal die Reise zum Bundesliga-Topspiel nach Leverkusen, auf das Kimmich mit gemischten Gefühlen blickt: „Man muss schon ehrlicherweise sagen, wir hatten in den letzten Spielen viele Probleme gegen Leverkusen“, spielte er auf die zuletzt fünf sieglosen Partien gegen die Werkself an (zwei Remis, drei Niederlagen, darunter eine 2:4-Niederlage im vergangenen Jahr). Immerhin allerdings sah Kimmich in Hinblick auf die letzten beiden Aufeinandertreffen eine Besserung. „Da haben wir es kontrolliert, haben aber nicht so den Weg gefunden, ein Tor zu erzielen. Das müssen wir jetzt deutlich besser machen.“ Dennoch verspürt der Mittelfeldakteur Vorfreude auf die Partie. „Ich glaube, es wird ein cooles Spiel. Ich würde es mir als Fan auf jeden Fall reinziehen.





