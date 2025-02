FC Bayern München Siegt Zitternd bei Celtic Glasgow

Der FC Bayern München sicherte sich im Playoff-Hinspiel der UEFA Champions League einen knappen 2:1-Sieg gegen Celtic Glasgow. Mit diesem Sieg steht der Weiterkommen zum Achtelfinale weit offen.

Der FC Bayern München sicherte sich im Playoff -Hinspiel der UEFA Champions League einen knappen 2:1-Sieg gegen Celtic Glasgow . Obwohl der Sieg zum Weiterkommen im Achtelfinale (4./5. März und 11./12. März) der Tür weit offen steht, wirkte der Bayern-Erfolg angespannt. Es war der erste Auswärtssieg der Bayern in der aktuellen Champions League -Saison. Die Münchner hatten zuvor in dieser Saison drei bittere Niederlagen gegen Aston Villa (0:1), FC Barcelona (1:4) und Feyenoord (0:3) erlitten.

Den einzigen vorherigen Auswärtssieg hatten sie in einem Spiel gegen Donezk (5:1) auf Schalke gefeiert.Im Celtic Park sorgten ein Traumtor von Olise und ein cleverer Eckball-Trick für die jubelnden Bayern-Spieler. Olise ließ Taylor im Eins-gegen-Eins stehen und schoss den Ball unhaltbar für Keeper Schmeichel ins kurze Eck zum 1:0. Bei einem Eckstoß positionierten sich fünf Bayern-Spieler am zweiten Pfosten, bevor vier Spieler vor der Ausführung nach vorne sprinten und die Verteidiger mitziehen. Kane blieb stehen, wurde hinten völlig vergessen, und knallte den Ball freistehend zum 2:0 (49.) ins Netz.Vorher hatten die Bayern lange Zeit Schwierigkeiten, trotz 68 Prozent Ballbesitz ideenlos im Angriff. Glück hatten sie in der 26. Sekunde, als Kühn den Celtic Park zum Beben brachte und scheinbar zur Führung traf. Wegen eines Offside-Positions von Idah beim Schuss wurde der Blitztreffer jedoch vom VAR zurückgewiesen. Upamecano traf im eigenen Strafraum zunächst den Ball, stieg dann aber auf den Fuß von Engels. Nach VAR-Hinweis schaute Schiedsrichter Manzano die Szene selbst lange am Monitor an, gab aber keinen Elfmeter für Celtic. Ito feierte nach einem Fußbruch und zwei Operationen sein Pflichtspiel-Debüt für die Bayern. Maeda sorgte mit seinem Treffer in der 79. Minute für noch einmal Spannung. Celtic drückte auf den Ausgleich, die Bayern schwammen, Neuer musste mit einem starken Reflex gegen Johnston (90.+1) retten. Am Ende zitterten sie den Sieg über die Zeit. Das nächste Spiel ist ein Bundesliga-Kracher gegen Bayer Leverkusen am 15. Februar, gefolgt vom Play-off-Rückspiel am 18. Februar in München





