FC Bayern München: Spektakulärer Sommertransfer in Sicht

Der FC Bayern München steht vor einem spektakulären Sommertransfer. Der Rekordmeister hat sich mit Eintracht Frankfurts Angreifer Ismail Boussaidi in Verbindung gesetzt. Boussaidis Vertrag läuft noch bis 2030 und er hat in der abgelaufenen Saison 42 Pflichtspiele für die Hessen absolviert und an zehn Toren beteiligt.

Der FC Bayern München steht vor einem spektakulären Sommertransfer . Der Rekordmeister hat sich mit Eintracht Frankfurts Angreifer Ismail Boussaïdi in Verbindung gesetzt. Boussaïdis Vertrag läuft noch bis 2030 und er hat in der abgelaufenen Saison 42 Pflichtspiele für die Hessen absolviert und an zehn Toren beteiligt.

Die Spur des FC Bayern München in Richtung Eindhoven wird heißer. Trainer Vincent Kompany hat bereits ein persönliches Gespräch mit Angreifer Ismael Saibari geführt. Der Marokkaner soll sich demnach für die Bayern entschieden haben. Der FC Bayern München hat sich laut Sport1 aus dem Poker um Hertha-Juwel Kennet Eichhorn zurückgezogen.

Dem Bericht nach sollen die Münchner mit den finanziellen Bedingungen eines möglichen Deals nicht zufrieden gewesen sein. Zudem haben die Bosse wohl auch sportliche Zweifel am 16-Jährigen, weshalb ein Wechsel nach München wohl nicht stattfinden wird. Der FC Bayern München hat offenbar ein neues Transferziel aus der Eredivisie. Laut Fabrizio Romano soll Offensivspieler Ismael Saibari auf der Liste stehen.

Der 25-Jährige von der PSV Eindhoven sammelte in der vergangenen Saison 23 Scorerpunkte. Mit seinen 15 Treffern und acht Assists in 27 Spielen trug er maßgeblich zur dritten Meisterschaft in Folge bei. Er wurde zum Spieler der Saison gewählt. Hinzu kommt, dass der Rechtsfuß in der Offensive sehr flexibel einsetzbar ist.

Er kann über die Linksaußen kommen, ist aber auch auf der Position des Mittelstürmers zuhause. Damit erfüllt er genau die Positionen, die sich die Bayern wünschen. Kein Wunder also, dass der Marokkaner ein heißer Kandidat für die Bayern ist. Nach Information von Fabrizio Romano sei auch das Interesse von Saibari nicht gerade gering.

Er sei "heiß darauf" nach München zu wechseln, heißt es in seinem Post auf X. Erst einmal muss die PSV jedoch eine Ablösevorstellung äußern, sein Vertrag läuft noch bis 2029. Nach dem geplatzten Transfer von Anthony Gordon setzen die Bayern ihre Suche angeblich in der Eredivisie fort. Laut Fabrizio Romano steht nun Offensivspieler Ismael Saibari auf der Liste. Der 25-Jährige von der PSV Eindhoven sammelte in der vergangenen Saison 23 Scorerpunkte.

Mit seinen 15 Treffern und acht Assists in 27 Spielen trug er maßgeblich zur dritten Meisterschaft in Folge bei. Er wurde zum Spieler der Saison gewählt. Hinzu kommt, dass der Rechtsfuß in der Offensive sehr flexibel einsetzbar ist. Er kann über die Linksaußen kommen, ist aber auch auf der Position des Mittelstürmers zuhause.

Damit erfüllt er genau die Positionen, die sich die Bayern wünschen. Kein Wunder also, dass der Marokkaner ein heißer Kandidat für die Bayern ist. Nach Information von Fabrizio Romano sei auch das Interesse von Saibari nicht gerade gering. Er sei "heiß darauf" nach München zu wechseln, heißt es in seinem Post auf X. Erst einmal muss die PSV jedoch eine Ablösevorstellung äußern, sein Vertrag läuft noch bis 2029





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