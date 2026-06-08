FC Bayern München: Spektakulärer Sommertransfer in Sicht

Der FC Bayern München bereitet sich auf einen spektakulären Sommertransfer vor. Der Rekordmeister hat sich mit Eintracht Frankfurts Nathaniel Brown auf einen Wechsel verständigt. Der 22-jährige Linksverteidiger soll so schnell wie möglich nach München wechseln und hat bereits sehr positive Gespräche mit Trainer Vincent Kompany geführt.

Der FC Bayern München bereitet sich auf einen spektakulären Sommer transfer vor. Der Rekordmeister hat sich mit Eintracht Frankfurt s Nathaniel Brown auf einen Wechsel verständigt. Der 22-jährige Linksverteidiger soll so schnell wie möglich nach München wechseln und hat bereits sehr positive Gespräche mit Trainer Vincent Kompany geführt.

Beide Parteien haben sich auf einen Vertrag bis 2031 geeinigt. Browns aktueller Vertrag in Frankfurt läuft noch langfristig bis 2030. In der abgelaufenen Saison kam er in 42 Pflichtspielen für die Hessen zum Einsatz und war an zehn Toren beteiligt. Der FC Bayern München hat sich laut 'Sport1' aus dem Poker um Hertha-Juwel Kennet Eichhorn zurückgezogen.

Dem Bericht nach sollen die Münchner mit den finanziellen Bedingungen eines möglichen Deals nicht zufrieden gewesen sein. Der Transfer von Ismael Saibari zum FC Bayern nimmt wohl konkrete Formen an und könnte schon bald über die Bühne gehen. Laut Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano sind die Münchner zuversichtlich, den Deal bereits in der kommenden Woche fix machen zu können. Der Meldung zufolge sind nur noch wenige Details zwischen dem FC Bayern und PSV Eindhoven zu klären.

Dabei geht es um die genaue Ablösesumme, die den jüngsten Gerüchten zufolge bei gut 50 Millionen Euro liegen könnte. Mit Saibari selbst besteht übereinstimmenden Berichten zufolge schon länger eine Einigung. Der 25-Jährige hat in der abgelaufenen Saison 15 Tore und acht Assists in der Eredivisie markiert. Nach dem gescheiterten Deal mit Anthony Gordon galt Saibari schnell als neues Transferziel Nummer eins.

Der Nationalspieler Kimmich hat in der 'ZDF'-Doku 'sportstudio produktion: Kapitän Kimmich' offenbart, dass er sich mit dem Gedanken abgefunden hat, den FC Bayern zu verlassen. Er hatte das Gefühl, dass die Bayern sehr offen sind, ihn abzugeben, was nicht dazu beiträgt, dass die Bindung zwischen Verein und Spieler größer wird. Kimmich sah es in der Zeit 'zu 95 Prozent nicht kommen, dass ich hier verlängere'.

Er liebäugelte mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain und hatte sich mit Sportdirektor Luis Campos und Trainer Luis Enrique ausgetauscht. Ein Wechsel im Sommer 2024 kam nicht zustande, dafür machten die Franzosen im Winter 2025 nochmal ernst. Das PSG-Angebot 'war krass. Wirklich.

Sehr, sehr krass, muss ich sagen'. Kimmich wollte das aber nicht zum Ausschlaggebenden machen. Die Familie war natürlich auch involviert.

'Es ist nicht so, dass ich Single bin und nur für meine Karriere entscheiden kann. Man hat auch die Verantwortung, für die Personen aus meiner Familie zu entscheiden und das Richtige zu tun'. Deshalb sagte er zum Schluss der Doku: 'Es war richtig, dass ich bei den Bayern verlängert habe'. Auf die Frage, ob der Linksverteidiger eine gute Option für den Rekordmeister sei, antwortete Müller: 'Von den Qualitäten und vom Potenzial her auf jeden Fall.

Wenn du als Spieler zum FC Bayern wechselst, hast du eine brutale Konkurrenz - aber er ist ein Spieler, der auf jeden Fall interessant ist. Ich glaube, das sieht jeder'.

Allerdings verwies der ehemalige Bayern-Spieler auch darauf, dass das Management und die Vertragssituation auch immer Einfluss auf solche Entscheidungen hätten.

'Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Was den Preis betrifft, weiß man nicht, was so ein Monatspaket kostet'. Der 36-Jährige





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