Der FC Bayern München hat gegen Bayer Leverkusen einen neuen Negativrekord aufgestellt: In der ersten Halbzeit gab es keinen eigenen Torschuss. Die Bayern-Offensive war ineffektiv und sorgte trotz einer starken defensiven Leistung für keine Gefahr im gegnerischen Strafraum.

Rekordmeister FC Bayern München hat nach 22 Spieltagen der Bundesliga -Saison 2024/25 einen neuen Negativrekord aufgestellt: Gegen Bayer Leverkusen blieb die Mannschaft von Vincent Kompany in der ersten Halbzeit ohne einen einzigen Torschuss. In der gesamten Geschichte der Bundesliga seit der detaillierten Datenerfassung im Jahr 1992 ist das dem Rekordmeister noch nie passiert.

Auch in der zweiten Halbzeit konnten die Münchner nichts auf das Tor des gegnerischen Kastenwächters loswerden, was zu einem neuen Minusrekord führte. Die defensive Leistung der Bayern war gegen Leverkusen überzeugend. Das Innenverteidiger-Duo Dayot Upamecano und Minjae Kim zeigte eine konzentrierte und kompromisslose Leistung. Der Franzose, obwohl er einige unnötige Fehlpässe hatte, stellte sich als eine wichtige Stütze in der bayerischen Defensive dar. Auch Torhüter Manuel Neuer war wieder einmal der Fels in der Brandung und verhinderte mehrere gegnerische Treffer. Der Trainer des FC Bayern, Thomas Tuchel, hat die Leistung der Abwehr gelobt und betonte, dass die Mannschaft in den kommenden Spielen an die gezeigte Leistung anknüpfen müsse. Trotz der starken Defensivleistung war die Offensive des FC Bayern gegen Leverkusen jedoch kaum im Spiel. Die Mannschaft hatte zwar nominell einige hochkarätige Spieler, sorgte aber für keine Gefahr im gegnerischen Strafraum. Harry Kane, der 100-Millionen-Mann des FC Bayern, war erneut nicht in der Lage, sein Potenzial auszuschöpfen und konnte gegen eine starke Abwehrreihe keinen Unterschied machen. Der Österreicher Konrad Laimer, der eigentlich im Mittelfeld zu Hause ist, spielte auf der rechten Außenbahn, wo er oft überlaufen wurde





FC Bayern München Bundesliga Negativrekord Leverkusen Harry Kane Vincent Kompany Manuel Neuer

