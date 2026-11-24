Nach Harry Kanes Ausfall bis März prüft der FC Bayern München Verstärkungsoptionen. Analyse der Kandidaten für die Mittelstürmer-Position im Winter.

Der FC Bayern München befindet sich aufgrund einer verletzungsbedingten Lücke im Sturm in einer prekären Situation. Harry Kane, der alleinige etablierte Mittelstürmer der Mannschaft, fällt nach einem Syndesmoseriss voraussichtlich bis zum Monat März aus. Diese Verletzung zwingt den Verein dazu, kurzfristig nach einer Verstärkung auf der zentralen Stürmerposition zu suchen, obwohl das Winter-Transferfenster oft als riskant gilt.

Karim Benzema als erfahrene Joker-Lösung

Der französische Ex-Real-Madrid-Star Karim Benzema steht seit der Auflösung seines Vertrags bei Al-Hilal im August ohne Klub. Obwohl sein 38. Lebensjahr und die fehlende absolute Fitness Bedenken schüren, bleibt seine fußballerische Brillanz und sein Torinstinkt erhalten. Harry Kane hat ihn öffentlich als Bewunderer bezeichnet, was die Qualität unterstreicht. Benzema könnte als taktischer Joker für den FC Bayern dienen, obwohl seine Verpflichtung durch seine Verpflichtung bis 2030 als Botschafter der Saudi Pro League erschwert wird.

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Wahid Halilhodžić und Romelu Lukaku als Optionen

Der 33-jährige Mauro Icardi, der zuvor für Galatasaray Istanbul aktiv war und dort 31 Tore erzielte, lehnte frühere Angebote ab, gilt jedoch als knallharter Abschluss. Ein potenzieller Weg zu den Münchnern wurde angedeutet, wobei seine Persönlichkeit als schwieriger Charakter ein Risiko darstellt. Ebenso könnte der 33-jährige Belgier Romelu Lukaku, der seit Sommer für Fenerbahce Istanbul spielt, als Übergangslösung in Frage kommen. Trotz seiner nur mäßigen Statistik in der aktuellen Saison und des auslaufenden Vertrags bis Saisonende bringt er immense Erfahrung und Physis mit, die ihn schnell im System von Trainer Vincent Kompany integrierbar machen könnte.

Anthony Martial und die Unsicherheit der Form

Anthony Martial befindet sich mit 30 Jahren zwar im technisch guten Alter, seine letzten Stationen in Griechenland und Mexiko waren jedoch von geringer Wirkung geprägt. Seine internationale Erfahrung bei Manchester United und seine Flexibilität sprechen für ihn, doch die fehlende kontinuierliche Spielpraxis in jüngster Zeit lässt ihn als unsichere Option erscheinen. Eine Rückkehr in die Bundesliga wäre theoretisch möglich, doch die mangelnde aktuelle Einsatzqualität bremst das Interesse an einer Verpflichtung durch den FC Bayern.

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Rückkehrer Eric Maxim Choupo-Moting und das Risiko

Eric Maxim Choupo-Moting, der aktuell für die New York Red Bulls in der MLS spielt, hat seinen Vertrag bis 2026 und signalisiert, nicht aufhören zu wollen. Als Ex-Bayern-Profi kennt er die Strukturen des Vereins und könnte als mannschaftsdienlicher Joker helfen. Allerdings ist er mit 37 Jahren nicht mehr in seiner absoluten Topform und spielte in den USA zuletzt nicht überragend. Aufgrund seiner Bekanntheit und der kurzen Anlaufzeit gilt diese Option dennoch als eine der wahrscheinlichsten Szenarien für den Winter.

Jean-Philippe Mateta und der letzte Saisonvermerk

Jean-Philippe Mateta, der mit 29 Jahren noch im besten Alter ist und beim FC Nantes unter Vertrag steht, bietet eine physikalische Präsenz, die ins System passt. Allerdings erzielte er in der laufenden Saison erst einen Pflichtspieltreffer, was Zweifel an seiner aktuellen Torgefährlichkeit aufkommen lässt. Da sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, wäre er ein kostengünstiger Deal, doch die mangelnde Torquote macht ihn zu einem riskanten Pflaster auf der zentralen Stürmerposition.