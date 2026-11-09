FC Bayern München: Torwartkrise nach Manuel Neuer Sehnenteilriss

Manuel Neuer fällt monatelang aus. FC Bayern München benötigt dringend einen dritten Torwart, da die aktuelle Konstellation mit Jonas Urbig und Sven Ulreich zu riskant für die Titelambitionen ist.

Manuel Neuer hat einen Sehnenteilriss erlitten, der ihn voraussichtlich bis Weihnachten vom Spielbetrieb abhalten wird. Der Torwart des FC Bayern München zog diese Verletzung bei einem Klärungsversuch in Mainz zu. Dies beendet vorerst die Hoffnung auf eine verletzungsfreie Rückkehr in den Kader für die entscheidenden Phase der aktuellen Saison.

Verletzungshistorie und aktuelle Diagnose

Neuer hat das Torwartspiel über Jahre auf ein neues Level gehoben und bei Bayern sowie in der Nationalmannschaft auf allerhöchstem Niveau abgeliefert. Seine Mega-Reflexe bei der WM 2014 gegen Algerien oder im Champions-League-Finale 2020 gegen PSG bleiben unvergessen. Doch die Realität sieht nun anders aus, da mehrere Muskelfaserrisse in dieser Saison den rechten Fuß wiederholt Probleme bereitet haben.

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Die Diagnose eines Sehnenteilrisses nach dem Einsatz in Mainz bedeutet nun eine Pause von zwei Monaten. Jonas Urbig wird Neuer bis Weihnachten vertreten. Diese Entwicklung zwingt den Verein dazu, die eigene Vorbereitung auf die Winterpause und die nachfolgende Phase kritisch zu hinterfragen.

Notwendigkeit eines erfahrenen dritten Tores

Die aktuelle Torwartkonstellation birgt für den Verein inzwischen zu große Gefahren. Deshalb müssen die Bayern im Winter handeln und einen erfahrenen dritten Torwart verpflichten, der im Ernstfall sofort übernehmen kann. Ein Spieler wie Bernd Leno könnte hierfür eine ideale Lösung darstellen.

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Der gebürtige Bietigheimer genießt in England einen hervorragenden Ruf und kennt die Bundesliga bestens. Er könnte ein halbes Jahr vor Ablauf seines Vertrags beim FC Fulham noch einmal eine neue Herausforderung suchen. Selbst wenn Neuer zu Beginn des neuen Jahres zurückkehrt, bleibt die entscheidende Frage, ob sein Körper bis zum Saisonende hält.

Auf solche Wetten dürfen die Bayern nicht mehr setzen. Fällt Neuer in der Crunch-Time erneut aus und erwischt es im Worst Case auch noch Urbig, bliebe nur Sven Ulreich als Ausweichmöglichkeit. An seiner Loyalität und Einstellung gibt es keinen Zweifel, doch es fehlt ihm an Spiel- und Wettkampfpraxis.

Szenario ohne Neuzugänge und Risikobewertung

Sven Ulreich hat seit Mitte März kein Pflichtspiel mehr bestritten. Bei seinem letzten Einsatz in Leverkusen zog er zudem einen Muskelbündelriss zu. Für einen Klub, der Bundesliga, Pokal und Champions League gewinnen will, ist es zu viel Risiko, sich auf diese Situation zu verlassen.

Die Bayern-Bosse müssen im Winter vorsorgen, um diese Lücke zu schließen. Sonst müssen sie sich im schlimmsten Fall im Mai die Frage gefallen lassen, warum sie ihre Titel-Chancen ausgerechnet auf einer so wichtigen Position dem Prinzip Hoffnung anvertraut haben.