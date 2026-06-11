FC Bayern München Transfer-News und Gerüchte

Alle aktuellen Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München, inklusive Informationen zum deutschen Rekordmeister und möglichen Star-Verwechslungen.

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München auf einen Blick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Wie 'Sky' berichtet, sollen die Londoner offenbar ein Angebot für den 18-Jährigen vorbereiten. Die Offerte liege aber wohl unter der ursprünglich vereinbarten Kaufoption in Höhe von angeblich zwölf Millionen Euro. Der schwedische U21-Nationalspieler kam in der vergangenen Saison für Fulham bei zehn Einsätzen auf lediglich 122 Einsatzminuten, ein Tor oder ein Assist gelangen ihm dabei nicht für die 'Cottagers'. Für die U21 des Klubs erziele der Offensivspieler in der Bei dem FC Bayern läuft die Kaderplanung für die kommende Saison.

Geht es nach den Münchner Verantwortlichen, soll Hiroki Ito wohl nicht mehr Teil des Kaders sein. Laut 'SportBild' sollen die Verantwortlichen dem Japaner zu verstehen gegeben haben, dass sie nicht mehr primär mit ihm planen. So sollen die Klubbosse den Beratern des Japaners empfohlen haben, sich aktiv nach einem neuen Verein für den Abwehrspieler umzuschauen. Dem Bericht zufolge soll vor allem die spanische Liga für Ito interessant sein.

Fällig wäre für einen neuen Klub wohl eine Summe rund um die 20 Millionen Euro. Vor zwei Jahren hatten die Münchner Itos Dienste per 24-Millionen-Ausstiegsklausel vom In Anbetracht der Verletzungsanfälligkeit des Verteidigers, er zog sich kurz hintereinander zwei Mittelfußbrüche zu und absolvierte für Bayern nur 31 Pflichtspiele, scheint dies aber wenig realistisch. Laut 'BILD'-Informationen laufen die Verhandlungen auf Hochtouren.

Während Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche inklusive Boni 65 Millionen Euro Ablöse verlangen soll, ist der FC Bayern wohl nur bereit, etwas mehr als 50 Millionen Euro zu zahlen. Damit stünde eine Einigung zwar noch aus, beide Parteien sollen aber wohl nicht sehr weit von einander entfernt sein, heißt es weiter. Die Bayern hätten demnach bereits mündlich ihre Vorstellungen übermittelt. Spannend bleibt, ob der Transfer möglicherweise sogar noch vor WM-Start über die Bühne gehen könnte.

Der 22-Jährige zeichnet sich sowohl durch seine souveräne Defensivarbeit als auch durch seinen Offensivdrang aus. In der vergangenen Saison sammelte der Shootingstar über 3400 Spielminuten und war damit nach Kapitän Robin Koch der Dauerbrenner bei der Eintracht. Kimmich: 'Ich hatte das Gefühl, dass die Bayern sehr offen sind, mich abzugeben. Das trägt nicht dazu bei, dass die Bindung zwischen Verein und Spieler größer wird. Ich habe mich mitunterhalten.





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Bayern München Transfer-News Gerüchte Star-Verwechslungen Hiroki Ito Hiroki Ito Transfer Hiroki Ito Bayern Hiroki Ito Fulham Hiroki Ito Bayern Kader Hiroki Ito Bayern Trainer Hiroki Ito Bayern Ablösemenge Hiroki Ito Bayern Transfer Hiroki Ito Bayern Transfer-News Hiroki Ito Bayern Transfer-Gerüchte Hiroki Ito Bayern Transfer-Star Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Verwechslungen Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-News Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Gerüchte Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Kader Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Trainer Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Ablösemenge Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-News Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Gerüc Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star- Hiroki Ito Bayern Transfer-Star-Transfer-Star-

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Bayern München: Keinen Verkauf von Michael OliseDer FC Bayern München soll angeblich 150 Millionen Euro für Michael Olise ausgeben, um ihn von Real Madrid abzuwerben. Präsident Herbert Hainer ist jedoch gegen einen Verkauf des französischen Spielers.

Read more »

Alba Berlin zieht ins Finale ein: Auftakt gegen Bayern München am FreitagAlba Berlin besiegt Bamberg Baskets im entscheidenden fünften Halbfinale mit 97:66 und trifft im Finale auf Titelverteidiger Bayern München. Das erste Spiel findet am Freitag in München statt.

Read more »

FC Bayern München plant Transfer von Ismael SaibariDer FC Bayern München plant einen Transfer von Ismael Saibari vom PSV Eindhoven. Die Bayern sollen bereit sein, etwa 50 Millionen Euro für den 25-Jährigen zu zahlen. Saibari hat in der vergangenen Saison 15 Tore und acht Assists in der Eredivisie markiert.

Read more »

Transfer-News: Jonathan Asp Jensen vor Abschied vom FC Bayern Richtung ItalienDer dänische Hoffnungsträger Jonathan Asp Jensen steht kurz vor einem Wechsel von den Bayern zu Lazio Rom, nachdem er sich in der Schweiz bewiesen hat.

Read more »