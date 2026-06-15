FC Bayern München: Transfer-News und Gerüchte

Der FC Bayern München steht vor wichtigen Transferentscheidungen. Der Rekordmeister hat offenbar eine Einigung mit der PSV Eindhoven über den Wechsel von Ismael Saibari erzielt. Der 25-jährige Offensivspieler soll für eine Ablösesumme in Höhe von etwas weniger als 55 Millionen Euro inklusive Boni zum FC Bayern wechseln.

Der FC Bayern München steht vor wichtigen Transferentscheidungen. Der Rekordmeister hat offenbar eine Einigung mit der PSV Eindhoven über den Wechsel von Ismael Saibari erzielt.

Der 25-jährige Offensivspieler soll für eine Ablösesumme in Höhe von etwas weniger als 55 Millionen Euro inklusive Boni zum FC Bayern wechseln. Der Marokkaner hat sich bereits auf einen Vertrag bis 2031 geeinigt. Der Medizincheck des Spielers soll nach Zustimmung beider Klubs sowie des marokkanischen Verbands in den nächsten Tagen durchgeführt werden. Der FC Bayern wäre an einer schnellen Einigung interessiert gewesen, da Saibaris Marktwert nach einer starken Saison weiter steigen könnte.

Der Mittelfeldspieler Joshua Kimmich könnte möglicherweise über die WM hinaus in den USA bleiben. Laut einem Bericht von





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