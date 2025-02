FC Bayern München: Transfer-Poker, Jugend-Kontroverse und Verletzungssorgen

Alle Neuigkeiten, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Aktuelle Informationen zum Verbleib von Leroy Sané und Joshua Kimmich, sowie Kritik an der Jugendmannschaft und die aktuelle Verletzungssituation.

Der FC Bayern München steht im Fokus der Transferberichterstattung. Die Münchner sind im Umbruch und viele Spieler stehen vor der Frage, ob sie ihren Vertag verlängern oder den Verein verlassen. Aktuell ist der Fokus besonders auf Leroy Sané gerichtet, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Die Bayern-Bosse haben dem 29-Jährigen nach aktuellen Berichten noch kein Signal gegeben, ob es eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geben soll. Auch der Verbleib von Nationalspieler Joshua Kimmich ist ungewiss.

Joachim Löw, der ehemalige Bundestrainer, plädiert für einen Wechsel des Nationalmannschaftskapitäns ins Ausland, um von neuen Erfahrungen und Einflüssen zu profitieren. Die Bayern stehen auch vor der Herausforderung, ihre Jugendmannschaft zu steuern. Nach dem Sieg der U19 gegen Real Betis in der Youth League erhoben die Trainer der Spanier schwere Vorwürfe gegen die Münchner Talente, die sich laut Fragoso respektlos und beleidigend verhalten sollen. Aufseiten des FC Bayern wurde die Situation dementiert, die Spieler sollen sich im Nachwuchsbereich anständig verhalten. Die Bayern-Führung hat eine interne Einkaufsperre für Max Eberl, den neuen Sportdirektor, implementiert. Präsident Herbert Hainer betont, dass der Verein keinen Goldesel im Keller hat und sich auf die Verlängerungen bestehender Verträge und den vorangetriebenen Umbruch in der Mannschaft konzentriert. Erst danach sollen die finanziellen Möglichkeiten für Transferaktivitäten im Sommer analysiert werden. Jonathan David vom OSC Lille wird in diesem Zusammenhang als möglicher Kandidat für den Angriff genannt. Derweil stehen einige Spieler aufgrund von Verletzungen oder Krankheiten nicht zur Verfügung. Alphonso Davies und Daniel Peretz befinden sich in der Reha, während Joao Palhinha wegen Erkältungssymptomen ebenfalls ausfällt. Neu im Kader ist Abwehrspieler Hiroki Ito, der sich nach einer Mittelfußverletzung im Juli langsam zurückkämpft.





