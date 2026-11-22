Herbert Hainer bestätigt Verkauf von Michael Olise. Lucas Diaz kehrt ins Training zurück. Neuerungsgerüchte und Vincent Kompanys Status.

Der FC Bayern München positioniert sich im Winterfest klar als Käufer und nicht als Verkäufer. Präsident Herbert Hainer widerspricht den Gerüchten um einen Verkauf von Michael Olise. Gleichzeitig zeigt sich Lucas Diaz fit für die Rückkehr.

Herbert Hainer bestätigt Status von Michael Olise

Präsident Herbert Hainer hat deutlich gemacht, dass der FC Bayern München keinen Verkauf des französischen Nationalspielers Michael Olise plant. Er betonte, dass der Klub weiterhin ein Käuferklub bleibt. Die Situation um Olise ist entspannt, da sein Vertrag noch bis 2029 läuft. Hainer erwähnte zudem ein Gespräch mit Real-Madrid-Präsident Florentino Perez im Sommer.

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Olise steht derzeit im Fokus, doch die Münchner lehnen Angebote strikt ab. Hainer zitierte das Credo von Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge. Dieses Prinzip bleibt unverändert, wie der Präsident bestätigte. Der Fokus liegt auf der langfristigen Integration in das Team.

Lucas Diaz und Verletzungsupdate zum Team

Kolumbianer Lucas Diaz hat einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Comeback vollzogen. Er nahm erstmals wieder an Spielformen im Training teil. Diaz zog sich vor drei Wochen einen Muskelbündelriss zu. Sein Training ist nun wieder intensiv.

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Alphonso Davies zog sich im Länderspiel gegen Guatemala eine Verletzung zu. Er musste früh ausgewechselt werden. Untersuchungen in München folgen. Ein Kreuzbandriss im März 2025 belastet seine Genesung.

Tim Binder könnte in der Saison 2026/27 eine Rolle spielen. Sein Vertrag läuft bis 2030. Leihwechsel sind möglich. Der Fokus liegt jedoch auf der Entwicklung im eigenen System. Die Bundesliga-Interesse ist groß.

Vincent Kompany und Loris Karius im Fokus

Vincent Kompany stand nach seinem Zusammenbruch wieder zur Verfügung. Er hat eine Hirnhautreizung ausgekurat. Co-Trainer Aaron Danks vertrat ihn erfolgreich. Danks arbeitet nun weiter unter Kompany. Die Zusammenarbeit läuft reibungslos.

Loris Karius bleibt bei Schalke 04. Er kommentierte Spekulationen nicht. Sein Fokus liegt auf der Nummer-1-Position in Gelsenkirchen. Eine Rückkehr nach München ist aktuell nicht geplant. Die Situation ist klar geregelt.