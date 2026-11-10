FC Bayern München: Transfergerüchte um Prescott, Mohya und Pietuszewski

FC Bayern München: Prescott droht im Sommer 2027 der Abschied, Interesse an Wael Mohya und Oskar Pietuszewski sowie Freund zu Kane im Überblick.

Der FC Bayern München steht im Transfer-Ticker mehrfach im Mittelpunkt. Der Kicker berichtet, dass der 17-jährige Prescott den Rekordmeister wohl im Sommer 2027 mit Ablauf seines Vertrages verlassen könnte. Der Verein bestätigte zudem offiziell das Interesse an Gladbachs Juwel Wael Mohya, und die Bild nennt den Porto-Linksaußen Oskar Pietuszewski als Wunschspieler der Münchner.

Im Zentrum der Berichte stehen damit junge Talente, die dem Rekordmeister langfristig helfen sollen. Gleichzeitig sorgte Harry Kane für Diskussionen, nachdem er seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2029 verlängert hatte. Sportdirektor Christoph Freund äußerte sich dazu am Freitag auf der Pressekonferenz des Rekordmeisters.

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Prescott: Trennung im Sommer 2027 möglich

Laut Kicker dürfte es beim 17-jährigen Prescott im Sommer 2027 zur Trennung kommen, wenn sein Vertrag ausläuft. Demnach sei der Angreifer an der Säbener Straße nicht als künftige Nummer 3 bei den Profis eingeplant.

Die Vorstellungen beider Parteien, also des Klubs und des Spielers, seien unterschiedlich, heißt es im Bericht des Kicker. Zuletzt hatten Berichte aus England zudem gemeldet, dass unter anderem der FC Arsenal Interesse an Prescott haben soll. Auch Chelsea und Tottenham werden in diesem Zusammenhang genannt.

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In der laufenden Saison hat Prescott wegen einer Meniskusverletzung noch kein Pflichtspiel absolviert. Weder für die Profis noch für die Amateure oder im Bayern-Nachwuchs stand er bisher auf dem Platz.

Wael Mohya: Bayern bestätigt Interesse an Gladbach-Talent

Der FC Bayern München hat das Interesse an Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach offiziell bestätigt. Der Verein betont, dass er grundsätzlich jedes junge deutsche Talent im Blick habe.

Sportvorstand des Rekordmeisters erklärte, dass der Klub den Jungen beobachte. Zuletzt hieß es in einem Bericht, dass die Münchner Verantwortlichen bereits im Kontakt mit dem Umfeld von Mohya stünden. Ziel sei es, Informationen über den Vertrag und mögliche Transfer-Modalitäten zu erhalten.

Mohya wurde erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert. Sein Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft noch bis 2028, und der Klub soll aktuell über eine vorzeitige Verlängerung mit dem Toptalent verhandeln.

Kane-Verlängerung: Freund widerspricht Hamann

Christoph Freund hat die Kritik von TV-Experte Didi Hamann an der Vertragsverlängerung von Kane klar zurückgewiesen. Hamann hatte von einem gewissen Risiko gesprochen, da offen sei, ob Kane in den nächsten drei Jahren weiterhin so viele Tore erzielen werde.

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Freund entgegnete, dass mit Kane der aktuell weltbeste Spieler verlängert habe und sich klar zum FC Bayern bekenne. Der Sportdirektor betonte, dass sich Kane in München sehr wohl fühle, und hob seine Persönlichkeit im und außerhalb des Platzes hervor. Zugleich verwies er darauf, dass Kane bei seiner Verpflichtung ebenfalls von einigen Experten skeptisch beurteilt worden sei und bisher alle Erwartungen übertroffen habe.

Freund zeigte sich überzeugt, dass Kane sein Niveau auch in den kommenden Jahren sehr hoch halten werde. Wäre der Verein davon nicht überzeugt gewesen, hätte er den Vertrag nach Angaben des Sportdirektors nicht verlängert.

Pietuszewski und Personalien rund um die Nationalmannschaft

Oskar Pietuszewski steht laut Bild bei den Bayern ganz oben auf der Wunschliste, wird von den Scouts intensiv beobachtet und genießt dort hohes Ansehen. Der erst 18-jährige Pole wechselte Anfang 2026 von Jagiellonia Bialystok zu Porto und sammelte bei den Portugiesen bereits Champions-League-Erfahrung.

Freund äußerte sich auch zu Lenny, der nach einem Tor beim 2:0 gegen Atlético Madrid am Dienstag am Donnerstag von Bundestrainer Jürgen Klopp für die Nations-League-Spiele nominiert wurde. Der Sportdirektor sagte, er sei froh, dass Lenny wieder im Nationalteam dabei sei, und dass er sich diese Berufung verdient habe.

Bei der Pressekonferenz am Freitag teilte Aaron Danks zudem mit, dass Manuel Neuer wieder trainiere und dies gut für das kommende Spiel aussehe. Aleks Pavlovic sei ebenfalls wieder in der Gruppe, seine Belastbarkeit werde jedoch weiter beobachtet.