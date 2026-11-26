FC Bayern München bestätigt frühe Untersuchungen bei Jamal Musiala. Oliver Kahn und Kathleen Krüger kommentieren die Kritik an der Vereinsführung zur Vertragsfrage.

Die aktuelle Diskussion um die Gesundheit von Jamal Musiala und den Umgang des FC Bayern München mit der Situation hat sich weiter zugespitzt. Während die Klubführung des Rekordmeisters öffentlich Zweifel an der Leistungsfähigkeit des deutschen Nationalspielers äußerte, distanziert sich nun prominente Ex-Verantwortliche von diesem Kurs. Oliver Kahn und Kathleen Krüger nehmen klar Stellung zu den Vorwürfen und der medizinischen Einordnung. Der Verein betont zudem, dass die Unterstützung für den Spieler vorrangig bleibt.

Oliver Kahn verteidigt Spieler gegen Vereinigung

Oliver Kahn widersprach den Aussagen der aktuellen FC Bayern München Führung entschieden und warnte vor weiteren öffentlichen Attacken. Der langjährige Torwart und Ex-CEO betonte in einer Podiumsdiskussion in Magdeburg, dass er fest daran glaube, dass Jamal Musiala wieder zu seiner Top-Leistung finden werde. Er charakterisierte die aktuelle Erkrankung als behandelbar und verwies darauf, dass der Spieler mit den Symptomen leben könne. Für Kahn ist die öffentliche Kritik an der Vertrags- und Gehaltssituation des Akteurs völlig unangebracht und abstrus. Er hält nichts davon, den Spieler unter Druck zu setzen oder öffentlich einen Gehaltsverzicht einzufordern. Stattdessen sollte die Vereinsführung die Probleme hinter verschlossenen Türen lösen und nach außen hin absolute Solidarität mit dem Athleten zeigen.

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Kathleen Krüger fordert respektvollen Umgang

Auch Kathleen Krüger, die jetzige Sportvorständin des HSV und ehemalige langjährige Mitarbeiterin des FC Bayern München, meldete sich zu Wort. Sie beschreibt die persönliche Situation von Musiala als dramatisch und betrauert die Konfrontation mit der schweren Krankheit. Krüger, die den Spieler seit seinem siebzehnten Lebensjahr auf dem Campus kennt, drückt ihm ihre Unterstützung aus. Gleichzeitig distanziert sie sich klar von der Debatte über Vertragsinhalte und die Kommunikationspolitik des Klubs. Aus Respekt vor der Privatsphäre des Spielers lehnt sie jede Äußerung zu den finanziellen Details ab. Sie zieht den Schluss, dass eine zurückhaltende Rolle in dieser Angelegenheit der einzig richtige Weg ist.

Medizinische Fakten und frühere Untersuchung

Der FC Bayern München hat am Mittwochvormittag ein konstruktives Gespräch mit dem Management von Musiala bestätigt. In einer offiziellen Stellungnahme wird klargestellt, dass die Gesundheit des Spielers für beide Seiten das höchste Gut ist. Das Sportunternehmen verspricht volle Unterstützung auf dem Weg der Genesung. Wichtig für die Einordnung ist, dass Musiala bereits im April 2025 aufgrund neurologischer Dysfunktionen in ärztlicher Behandlung war. Die erste Untersuchung wegen absence-artiger Symptome fand demnach am 22. April 2025 statt. Diese Maßnahme erfolgte in Absprache mit der medizinischen Abteilung des Klubs unmittelbar nach dem ersten Auftreten der Störungen.

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Staatsanwaltschaft klärt Autounfall und Absencen

Musiala hatte im August nach Zusammenbrüchen in Testspielen öffentlich zugegeben, unter Absencen zu leiden, die als Form von Epilepsie gelten. Die neue Mitteilung des Vereins datiert die erste Untersuchung neun Tage nach einem Autounfall am 13. April 2025. Der Unfall wurde erst im Frühjahr 2026 bekannt. Die Staatsanwaltschaft München stellt klar, dass es keine Anzeichen für einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Unfall und den neurologischen Problemen gibt. Weder war der Unfall auf eine Absence zurückzuführen, noch stehen die gesundheitlichen Probleme in direkter Verbindung zum Unfallhergang. Die Behörden bestätigen lediglich die Geschwindigkeitsüberschreitung und die leichten Verletzungen der anderen Fahrer, ohne Schaden an Musiala oder seiner Schwester.

Lothar Matthäus warnt vor Zerreißprobe

Lothar Matthäus sieht den aktuellen Umgang des FC Bayern München mit Jamal Musiala als große Zerreißprobe für den Verein. Er kritisiert, dass der Zusammenhalt und das Image, das er zuvor noch stark gelobt hatte, durch das jetzige Verhalten Schaden nehmen. Die öffentliche Kritik der Führungsebene steht im starken Kontrast zur bisherigen Identität des Klubs. Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob die internen Gespräche zur Entschärfung der Lage führen oder ob die Krise die Strukturen im Verein weiter belastet. Die Unterstützung durch externe Experten wie Kahn und Krüger unterstreicht die Dringlichkeit eines respektvollen Vorgehens.