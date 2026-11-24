Der FC Bayern München führt direkte Verhandlungen mit Jamal Musialas Agenten zur Zukunft des Stars. Nach öffentlichen Debatten einigt sich die Vereinsführung auf einen wachenden Ansatz bis Anfang nächsten Jahres.

Der FC Bayern München und die Berater des neurologisch erkrankten Stars Jamal Musiala werden ab Dienstag direkt über die Zukunft des 23-Jährigen verhandeln. Die Vertreter der Agentur 11WINS, Christian Schmid und Tobias Altschäffl, betraten am frühen Morgen um 11.06 Uhr die Geschäftsstelle des Vereins an der Säbener Straße. Dieser Schritt markiert den Beginn eines wichtigen Gipfeltreffens, das eine direkte Kommunikation zwischen der Vereinsführung und dem Lager des Spielers ermöglicht, nachdem vorherige Gespräche ausschließlich über sportliche Mitarbeiter liefen.

Direkter Austausch bei FC Bayern München

Obwohl der FC Bayern München und die Agentur 11WINS seit der Erkrankung des Spielers in regelmäßigem Austausch standen, verlief die Kommunikation zuvor indirekt. Die Agentur hatte den Klub über Diagnoseergebnisse und Abwesenheitszeiten stets auf dem Laufenden gehalten, jedoch wurden diese Informationen primär über Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany weitergeleitet. Am Dienstag sitzen erstmals auch Aufsichtsratschef Herbert Hainer und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen direkt mit den Beratern am Tisch. Diese persönliche Ebene der Debatte soll nun geklärt werden, wie mit der ungewissen Perspektive umgegangen wird.

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Öffentliche Debatte um Gehalt und Vertrag

Der Hintergrund dieser neuen Verhandlungsrunde ist eine intensiv geführte öffentliche Debatte über das Gehalt von Jamal Musiala. Uli Hoeneß hatte vor 16 Tagen im Rahmen des Sonntags-Stammtischs des Rundfunksenders BR das Thema angesprochen. In der Folge äußerte sich auch CEO Jan-Christian Dreesen öffentlich zum Thema. Besonders Karl-Heinz Rummenigge hatte betont, dass Gespräche über einen Gehaltsverzicht oder eine Vertragsanpassung geführt werden müssten, falls Musiala nicht mehr zu seiner früheren Leistungsstärke zurückfinden sollte. Der aktuell gültige Vertrag, den Musiala im Februar 2025 unterzeichnet hatte, bleibt jedoch laut Aussagen der Vereinsführung respektiert.

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Strategie der Beobachtung bis Anfang nächsten Jahres

Die Münchner Führungsebene hat sich entschieden, in der aktuellen Phase Druck auf den Spieler zu vermeiden. Stattdessen soll die Entwicklung von Jamal Musiala in den kommenden Monaten bis Anfang nächsten Jahres abgewartet werden, bevor eine neue Bewertung der Situation vorgenommen wird. Aufsichtsratschef Herbert Hainer versuchte bereits auf der Jahreshauptversammlung am Samstag, die Lage zu beruhigen, und sicherte dem Spieler die volle Unterstützung des Klubs zu. Dies geschah auch vor dem Hintergrund, dass am Montag vorangegangenen Aufsichtsratssitzung, an dem der Fall intern besprochen wurde, Musiala seine zweite Absence innerhalb von zwölf Tagen hatte.

Position der Agenten und medizinische Perspektive

Das Lager von Jamal Musiala steht der Situation zuversichtlich gegenüber. Die Berater sind überzeugt, dass die notwendige Medikation den Spieler nicht daran hindern wird, zu seiner alten Stärke zurückzukehren. Diese Einschätzung bildet die Basis für die Verhandlungen, die nun mit der höchsten Ebene der Vereinsführung geführt werden. Der direkte Austausch soll Klarheit schaffen und eine gemeinsame Basis für die weitere Zusammenarbeit finden, solange der Spieler seinen Genesungsprozess begleitet. Die Agentur 11WINS vertritt dabei die Interessen des Spielers in einem Prozess, der von beiden Seiten als konstruktiv und lösungsorientiert angelegt ist.