Der FC Bayern München muss mit Ausfällen von Alphonso Davies und Vincent Kompany rechnen. Aktuelle Verletzungsmeldungen und Kaderaktualitäten im Überblick.

Der FC Bayern München sieht sich mit weiteren personellen Engpässen konfrontiert, nachdem Kapitän Alphonso Davies sich bei der Nationalmannschaft Kanadas verletzt hat. Der Flügelspieler musste bereits in der fünften Minute des Länderspiels gegen Guatemala im Eigenen Strafraum ausrutschen und das Feld eigenständig verlassen. Es ist unklar, wie lange er ausfallen wird, da Mauro Biello als geschäftsführender Chefcoach lediglich von einer Verletzung im unteren Körperbereich sprach.

Davies Verletzung und Kaderlage

Davies wird in den nächsten Tagen untersucht, um den genauen Schweregrad der Blessur zu klären. Dies fällt besonders schwerwiegend aus, da der 27-Jährige bereits seit seinem Kreuzbandriss im März 2025 mit muskulären Problemen, vor allem im Oberschenkelbereich, zu kämpfen hatte. Bei der Heim-WM im Sommer konnte er daher nur Kurzeinsätze absolvieren. Das Online-Portal "Canadien Soccer Daily" warnt nun vor einem Worst-Case-Szenario, sollte sich eine erneute Muskelverletzung bestätigen, die den Konflikt zwischen Länderspiel und Klubpflichten weiter verschärft.

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Neben Davies ist auch die Rückkehr von Leroy Sane in den Fokus gerückt. Der kolumbianische Nationalspieler hat auf seinem Weg zum Comeback einen wichtigen Meilenstein erreicht. Sane konnte bei einer Trainingseinheit des Rekordmeisters am Donnerstag erstmals wieder an Spielformen teilnehmen. Zuvor hatte er sich vor gut drei Wochen im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal einen kleinen Muskelbündelriss an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen. Trainer Vincent Kompany hat somit zumindest bei einem offensive starken Akteur wieder Planungssicherheit, während der Fokus weiterhin auf der Genesung von Sane liegt.

Verletzungen und Ausfälle im Detail

Die Liste der langzeitverletzten Spieler bleibt jedoch unübersichtlich. Aktuell fehlen Manuel Neuer und Konrad Laimer aufgrund eines Muskelfaserrisses beziehungsweise einer Blinddarm-Operation. Jamal Musiala und Bara Sapoko Ndiaye befinden sich hingegen schon länger wieder im Teamtraining, wobei Musiala zuvor von Ehrenpräsident Michael Hoeneß hinsichtlich seiner körperlichen Verfassung kritisch beäugt wurde. Hoeneß äußerte Bedenken, ob der Star nach seinen gesundheitlichen Problemen jemals wieder sein früheres Leistungsniveau erreichen kann, was den Klub in ein sportliches und wirtschaftliches Dilemma bringe.

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Weitere wichtige Akteure wie Amine Adli und Benjamin Pavard stehen für den FC Bayern ebenfalls noch nicht zur Verfügung. Durch die zahlreichen Länderspielabstellungen sind aktuell viele Nachwuchsspieler in den Einheiten der Bayern zu sehen, um das Niveau im Training aufrechtzuerhalten. Dies unterstreicht die Tiefe der Verletzungssorgen, die die Münchner aktuell durchstehen müssen, da sowohl die Defensive als auch das Mittelfeld nicht auf ihre gewohnten Stammspieler zurückgreifen können.

Kompany kehrt an die Seitenlinie zurück

Trainer Vincent Kompany ist am Dienstag nach seinem Zusammenbruch an die Säbener Straße zurückgekehrt. Er hatte sich eine Hirnhautreizung zugezogen und musste die letzten vier Pflichtspiele durch seinen Co-Trainer Aaron Danks vertreten. Dieser hatte dabei sehr erfolgreich den Rekordmeister sowohl in der Bundesliga gegen den SC Freiburg als auch gegen den BVB betreut. Kompany könnte daher schon bald wieder selbst an der Seitenlinie stehen, nachdem er die taktischen Weichen selbst setzen darf.

Danks' hervorragende Arbeit als Vertretung Kompanys hat inzwischen auch außerhalb Münches Aufmerksamkeit erregt. Es gab vermehrt Gerüchte über einen Abschied des bayerischen Co-Trainers, wobei vor allem der FC Barcelona als möglicher Arbeitgeber im Raum stand. Laut Angaben des spanischen Portals "El Nacional" hatte der Katalanenklub bereits Interesse an Tah, wobei die Situation bei Danks anders aussieht. Danks selbst will an der Isar bleiben, was er in mehreren Interviews klarstellte.

Kein Abgang für Aaron Danks geplant

Für den FC Bayern München sind sämtliche Bemühungen um Danks vergebens. Ein Wechsel des Kompany-Cos käme für die Münchner überhaupt nicht infrage. Weder die Klub-Verantwortlichen noch Kompany wollen ohne den 43-jährigen Engländer weitermachen. Zudem soll Danks selbst an der Isar bleiben wollen, was er zuletzt auch in mehreren Interviews klarstellte. Dies beendet vorerst die Spekulationen über einen Trainerwechsel im technischen Stab des Rekordmeisters.

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Auch bei den Spielertransfers herrscht Klarheit: Der FC Bayern München zeigt derzeit keine Verkaufsabsicht für Jules Koundé. Obwohl der FC Barcelona laut "Sky" und "El Nacional" schon im Winter aktiv werden will und sich nach Tahs Situation erkundigt hat, ist ein Abgang nicht geplant. Koundés Vertrag läuft noch bis Sommer 2029, und ein Verkauf würde teuren Ersatz erfordern. Der 53-malige Nationalspieler gehört weiterhin zum Stamm, da er trotz mehr Pausen als im Vorjahr schon auf 13 Pflichtspiele kommt.

Der Marktwert des Innenverteidigers liegt laut spanischen Quellen knapp unter 30 Millionen Euro, was ihn für die Katalanen zu einer erschwinglichen Lösung machen würde. In München dürfte man das jedoch anders sehen, da der Klub aktuell nicht verkaufsbereit ist. Auch Tah selbst hege keine Wechselgedanken, wie "Sky" betonte. Holt Barca im Winter tatsächlich einen neuen Verteidiger, dürfte die Wahl daher wohl auf einen anderen Kandidaten fallen, während der FC Bayern seine defensive Linie stabil halten wird.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der FC Bayern München eine wichtige Phase der Genesung und Stabilisierung durchläuft. Die Rückkehr von Leroy Sane ins Training ist ein positives Signal, doch die Verletzungen bei Davies und die langwierigen Probleme bei anderen Schlüsselspielern wie Konrad Laimer und Manuel Neuer belasten den Kader stark. Trainer Vincent Kompany hat die Situation nach seiner Genesung von der Hirnhautreizung wieder in der Hand, wobei Co-Trainer Aaron Danks als feste Größe im Stab bestätigt wurde.

Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um die Fitness der verletzten Akteure zu prüfen und die taktische Ausrichtung gegen die verbleibenden Gegner der Saison zu schärfen. Während Michael Hoeneß weiterhin wirtschaftliche und sportliche Dilemmata bei der Einschätzung von Spielern wie Jamal Musiala thematisiert, konzentriert sich die Vereinsführung auf die Bewältigung der aktuellen personellen Engpässe. Der Fokus liegt nun darauf, die vorhandenen Kräfte optimal einzusetzen und den Verletzten die nötige Zeit zur Genesung zu geben, um in den entscheidenden Spielen wieder fit zu sein.