FC Bayern München erleidet nach 17 Spielen die erste Saison-Niederlage in der Champions League. Ein 1:2 bei Lille markiert eine Krise ohne Harry Kane und Michael Olise.

Der FC Bayern München hat am Mittwochabend, dem 25. November, in der Champions League die erste Saison-Niederlage hinnehmen müssen. Das Team verlor im Stade Pierre-Mauroy in Lille mit 1:2, wobei mehrere Schlüsselspieler fehlten. Dies beendet die Serie von 17 ungeschlagenen Spielen seit Ende August.

Entscheidende Szenen in Lille

Die Partie begann mit einem klaren Vorsprung für die Münchner, da Dayot Upamecano in der 15. Minute per Kopf das 1:0 erzielte. Der FC Bayern München schien die Oberhand zu behalten, doch die Gäste ließen sich nicht beirren. Davide Ancelotti trainierte die Heimmannschaft zu einem starken Comeback.

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In der 62. Minute glich Ayase Ueda aus. Nur wenige Minuten später besorgte ein Eigentor von Aleksandar Pavlovic die Führung für Lille. Dieses Ergebnis sorgte für Schockwellen in Europa, da der FC Bayern München zuvor als dominierende Kraft galt. Die Niederlage ist umso schwerer, da Harry Kane und Michael Olise fehlten.

Der Ausfall von Harry Kane schwächt die Offensivmacht erheblich. Michael Olise litt an einer Prellung und war ebenfalls nicht einsatzbereit. Weitere Ausfälle wie Jamal Davies und Serge Gnabry verstärkten die Probleme. Diese Konstellation machte den FC Bayern München angreifbar.

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Reaktionen der europäischen Presse

Die französische Zeitung "L'Equipe" hob hervor, dass dieser Sieg neben Erfolgen gegen den AC Mailand oder Real Madrid in die Geschichtsbücher eingehen wird. Sie argumentierte, dass die vielen fehlenden Schlüsselspieler die Leistung des FC Bayern München verständlich machten. Lille feierte zu Recht diesen Triumph, den zur Halbzeit niemand für möglich hielt.

"Le Monde" betonte, dass der LOSC Lille seinem aktuellen Status gerecht wurde. In Villeneuve-d'Ascq dauerte es nur drei Minuten, bis die Dogres Tore erzielten. Das erste kam vom japanischen Stürmer Ayase Ueda, gefolgt vom Eigentor von Aleksandar Pavlovic. Dies zeigte die Härte des Auftritts.

Die spanische Zeitung "Marca" sah den FC Bayern München in einer tiefen Krise. Verletzungen, der Ausfall von Coman und die Situation um Jamal Musiala belasten die Mannschaft. Statt bayerischer Musik herrsche nur noch Lärm und Unmut. Das Erreichen der Champions-League-Qualifikation erscheint in weite Ferne gerückt.

Folgen für die Champions League

Ohne Harry Kane und Michael Olise steht dem FC Bayern München ein deutlich schwererer Weg bevor. Die Spanische Zeitung "Mundo deportivo" warnte vor einer erschwerten Reise zu den ersten Acht. Die deutsche Mannschaft muss nun gegen die starke Defensive von Lille antreten.

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Der fünfte Spieltag der Champions League begann mit einem klaren Sieg der Katalanen und endete mit der Niederlage der Deutschen. Davide Ancelotti feierte ein episches Comeback, das den deutschen Giganten ins Wanken brachte. Die Musiala-Affäre wirkt dabei wie ein Tropfen auf den heißen Stein.

Die nächsten Spiele werden entscheidend für die Positionierung in der Gruppe sein. Der FC Bayern München muss schnell neue Lösungen finden. Die fehlenden Spieler sind schwer zu ersetzen. Die Niederlage in Lille ist ein Warnsignal für das restliche Turnier.

Künftig wird die Belastbarkeit der Kader die wichtigste Variable sein. Mit einer gesunden Elf könnte der FC Bayern München wieder aufsteigen. Bis dahin bleibt nur der Weg über die weitere Arbeit im Training. Die Fans hoffen auf eine schnelle Erholung der Verletzten.