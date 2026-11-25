Nach der Führung durch Dayot Upamecano kassiert der FC Bayern München beim OSC Lille mit 1:2 die erste Saisonniederlage. Vincent Kompany reagiert auf Kanes Ausfall mit Laimer als Aushilfsstürmer, doch das Spiel gleitet nach der Pause.

Der FC Bayern München hat seine erste Saisonniederlage in Pflichtspielen hinnehmen müssen. Am Dienstag unterlag der deutsche Fußball-Meister bei der Champions League Premiere des OSC Lille mit 1:2 (1:0). Das Ergebnis markiert einen tiefen Punkt für den Rekordmeister, der personell stark gebeutelt war und die Kontrolle im zweiten Durchgang komplett verlor.

Taktikwechsel und Upamecanos Rekordtor

Vor dem Spiel stand Trainer Vincent Kompany vor der Aufgabe, Harry Kane zu ersetzen, der monatelang mit einem Syndesmoseriss ausfällt. Kompany nannte den Ausfall von Kane und Luis Díaz einen großen Verlust, da letztes Jahr rund 180 Tore geschossen wurden und nun 130 davon wegfallen. Die Lösung bestand darin, den Allrounder Konrad Laimer als Pressingmaschine in der Spitzenposition einzusetzen. Hinter ihm agierte der Nationalspieler Aleksandar Pavlovic als Zehner, flankiert von Lennart Karl und Nathaniel Brown. In der 15. Minute klappte diese Struktur erstmals: Nach einer Ecke von Tom Bischof köpfte Abwehrchef Dayot Upamecano unbedrängt zur 1:0-Führung ins Tor. Es war das vierte Saisontor des 28-Jährigen, was einen persönlichen Rekord bedeutet. Vor dem Spiel hatte der ehemalige Stürmer noch scherzhaft angeboten, selbst vor dem Tor zu stehen, da er in seiner Jugend beim FC Valenciennes ähnlich gespielt hat.

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Foulspiel und verpasste Chance für Ausgleich

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Upamecano zunächst Glück, als Ayase Ueda den Ball ins Tor spitzelte, nachdem er zuvor Joshua Kimmich gefoult hatte. Der Videobeweis zeigte das Foul, das Tor wurdekanntgegeben. Dies diente den Münchnern jedoch nicht als Weckruf. In der 62. Minute glich Ueda mit freier Schussbahn zum 1:1 aus. Die Situation wurde in der 65. Minute noch kurioser: Nach einem eigenen Eckball wurden die Bayern ausgekontert. Der Ball prallte nach einem Pfostenschuss von Ethan Mbappé gegen Aleksandar Pavlovic und landete ins eigene Tor. Der Trainer hatte vor dem Spiel betont, dass der Druck nicht auf Jamal Musiala oder Luis Díaz liegt, da beide erst in der Schlussviertelstunde eingewechselt wurden und keine Torchancen erarbeiteten.

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Dominanz von Mbappé und Ueda

Das Gastgeberteam unter Trainer Davide Ancelotti, der einst in München als Assistent seines Vaters Carlo Ancelotti arbeitete, wurde nach der Pause zum bestimmenden Faktor. Insbesondere Ethan Mbappé und Ayase Ueda waren kaum aufzuhalten. Das Mittelfeld der Bayern war entblößt, wodurch Lille die Spielkontrolle übernahm. Die improvisierte Offensive von Vincent Kompany lief kaum rund, obwohl Pavlovic mehrfach aus der Distanz gefährlich schoss. Auch Konrad Laimer verpasste eine klare Chance in der 26. Minute, als er an Torwart Berke Özer scheiterte. Der FC Bayern München muss nun analysieren, warum die Intensität nach der Pause einbrach und wie die Offensive mit den verfügbaren Kräften stabilisiert werden kann. Die Niederlage bleibt die erste im 18. Saison-Pflichtspiel und dient als Warnsignal für die kommenden Auftritte.