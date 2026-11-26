Der FC Bayern München unterliegt dem OSC Lille mit 1:2 in der Champions League. Durch Eigentore und Ausfälle rutscht der Rekordmeister auf Platz 16 ab.

Der FC Bayern München hat in der Königsklasse eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen. Beim OSC Lille endete das Spiel mit einem 1:2-Ergebnis, das die erste Saisonniederlage für die Münchner bedeutet. Obwohl der Rekordmeister in der ersten Halbzeit in Führung ging, konnte der Erfolg nicht gehalten werden. Die Niederlage traf das Team an einem Punkt, an dem die Verletztenliste bereits kritische Ausmaße angenommen hatte.

Konrad Laimer übernimmt als Ersatz für Harry Kane

Dieser Ansatz funktionierte im ersten Durchgang überraschend gut, wie Fußball-Experte Marcel Reif in der BILD-Sendung Reif ist live analysierte. Reif lobte die Taktik, Konrad Laimer als Ersatz für Harry Kane im Sturm einzusetzen. Die Idee bestand darin, Laimer vorne zu platzieren, um Standardsituationen zu nutzen und den Gegner hinter der Abwehrlinie zu halten. Diese Strategie ermöglichte es dem Team, die erste Halbzeit kontrolliert zu gestalten und einen Treffer zu erzielen.

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Tor von Ueda und Eigentor von Pavlovic entscheiden das Spiel

In der zweiten Halbzeit drehte Lille das Spiel und sorgte für die Wende. Der japanische Angreifer Ueda erzielte in der 62. Minute den Ausgleichstreffer. Kurze Zeit später folgte das entscheidende Tor, das auf eine unglückliche Eigentoraktion von Aleksandar Pavlovic zurückzuführen war. Pavlovic, der ungewohnterweise als Nummer 10 auf dem Feld stand, schoss in der 65. Minute ins eigene Tor. Dieses Eigentor besiegelte die Niederlage der Münchner und sorgte für enorme Frustration im Kader.

Marcel Reif kritisiert Selbstgewissheit der Spieler

Experte Marcel Reif kritisierte scharf das Verhalten der Spieler in der zweiten Halbzeit. Er warf einigen Bayern-Spielern vor, das Spiel aus der Hand gegeben zu haben. Diese Selbstgewissheit sei völlig unangebracht gewesen, besonders angesichts der fehlenden Mittel und der langen Ausfallliste. Reif betonte, dass viele Spieler gestern nicht wie echte Bayern-Akademiker aussahen. Die Enttäuschung über das gezeigte Niveau war bei den Experten spürbar.

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Kritik an der Kaderplanung und Verletzungssituation

Die Ausfallliste des FC Bayern München ist derweil lang und frustrierend. Kein Harry Kane, kein Leroy Sané, kein Kingsley Coman, keine Serge Gnabry und kein Michael Olise stehen zur Verfügung. Zudem fehlen Dayot Upamecano und other Schlüsselspieler. Marcel Reif sah in der aktuellen Kaderplanung dennoch keinen grundlegenden Fehler. Er argumentierte, dass eine derartige massive Verletzungswelle nicht planbar war. Auch ein großer Backup für Harry Kane hätte die Situation nicht zwangsläufig gerettet, da keine Spieler von einer Sekunde auf die andere einsatzfähig wären.

Platz 16 in der Champions League nach erster Pleite

Nun rutscht der FC Bayern München in der Champions League-Tabelle auf Platz 16 ab. Die erste Saisonpleite wirft Fragen nach der weiteren Strategie auf. Reif sieht wenig Handlungsbedarf für Wintertransfers. Er bezweifelte, dass ein neuer Spieler, der von heute auf morgen zur Lösung wird, helfen kann. Die Situation bleibt für die Münchner angespannt, während die Suche nach neuen Lösungen für die Offensive und Defensive fortgesetzt werden muss. Die nächste Partie wird entscheiden, ob der Abwärtstrend gestoppt werden kann.