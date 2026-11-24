Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Jan-Christian Dreesen wehren Vorwürfe ab. Trainer Vincent Kompany und Präsident Herbert Hainer stützen Musiala und Olise mit klaren Positionen.

Die Vereinsführung des FC Bayern München hat heftige Kritik an der internen Kommunikation und der Ausrichtung des Clubs zurückgewiesen. Die Vorwürfe bezogen sich auf die Aussage des Ex-Profis Maik Franz, der dem Verein vorwarf, das Leitmotiv Mia san mia durch Mia san money zu ersetzen. Die langjährigen Macher Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Jan-Christian Dreesen bestreiten diese Darstellung vehement und betonen, dass finanzielle Disziplin und Markenidentität Hand in Hand gehen.

Rummenigge und Hoeneß dementieren Geld-These

Dreien der langjährigen Verantwortlichen stehen im Fokus der Debatte um die kulturelle Identität des Rekordmeisters. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Jan-Christian Dreesen haben die Verantwortung für die Clubstrategie übernommen. Sie widersprechen der These, die Philosophie des Clubs mit Füßen zu treten. Die Führungsebene verweist darauf, dass die Erfinder von Mia san mia auch für die Wachsamkeit über die Finanzen stehen. Ohne wirtschaftliche Stabilität sei die Umsetzung der Ideologie nicht möglich.

Also read Musiala-Krise: FC Bayern München und Berater streiten um Vertragsklauseln

Kompany setzt auf Vertrauen zu Jamal Musiala

Trainer Vincent Kompany hat eine klare Linie zur Situation von Stammspieler Jamal Musiala gezogen. Kompany, der selbst jüngst erkrankt war, stellte sich nach seiner Genesung vollständig hinter den Mittelfeldspieler. Er betonte, dass ein Trainer an seine Spieler glauben müsse, um den FC Bayern zu stärken. Kompany lobte die Mentalität von Musiala und erklärte, dass dieser Hunger auf sein Comeback habe. Der Trainer sieht seine Rolle darin, Probleme zu lösen und den Glauben an die Spieler nicht zu verlieren.

Advertisement

Hainer stärkt Olise und Musiala nach Hauptversammlung

Präsident Herbert Hainer äußerte sich auf der Jahreshauptversammlung zur Lage im Verein. Er unterstützte die Position der Führungsspitze und betonte die Sorge um die Gesundheit von Musiala. Hainer sprach sich auch klar für Michael Olise aus. Er verwies auf den Vertrag des Stürmers bis 2029. Hainer lobte Olise dafür, sich auf das Spiel und nicht auf mediale Inszenierung zu konzentrieren. Diese Worte kamen bei den Anwesenden gut an und zeigten die Verbundenheit des Präsidiums mit den Spielern.

Musiala-Krise bleibt trotz Erfolgen dominant

Trotz sportlicher Leistungen der Borussia Dortmund bleibt der FC Bayern medial im Zentrum. Die Verletzung von Musiala und die Erkrankung von Harry Kane bestimmen die öffentliche Wahrnehmung. Musiala hatte schwere Probleme durch ein Foul von Gianluigi Donnarumma und neurologische Beschwerden. Trainer Kompany erwartet, dass Musiala aus dieser Phase gestärkt hervorgeht. Der Verein braucht den Spieler zurück, um die Weltspitze zu festigen.