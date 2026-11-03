FC Bayern München vs Atlético Madrid: Amazon Prime Übertragung und Kaderprobleme

Der FC Bayern trifft auf Atlético Madrid. Das Spiel ist exklusiv bei Amazon Prime. Trainer Vincent Kompany fehlt, mehrere Spieler sind verletzt.

Der FC Bayern München tritt im Europapokal gegen Atlético Madrid an. Das Match startet um 21 Uhr. Die Fernsehübertragung beginnt um 20 Uhr bei Amazon Prime Video.

Übertragung und Moderation

Die Sendung wird von Moderator Jonas Friedrich begleitet. Ihm stehen die Experten Mats Hummels, Christoph Kramer und Josephine Henning als Gastkommentatoren zur Seite. Für die fachliche Einordnung sind zudem Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes zuständig.

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Fans müssen keine zusätzlichen Kosten für den Zugang zum Spiel befürchten. Amazon Prime ermöglicht es Neukunden, das Streaming-Angebot für einen Monat kostenlos zu testen. Innerhalb dieser ersten Monatsfrist kann das Abo gekündigt werden. Dies führt dazu, dass kein Cent bezahlt werden muss.

Eine kostenlose Übertragung im Free-TV ist nicht vorgesehen. Die Partie läuft exklusiv über den Streaming-Dienst von Amazon. Zuschauer, die bereits ein Abo haben, können das Spiel sofort verfolgen.

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Trainerwechsel und taktische Änderungen

Die Münchner reisen mit einem geschrumpften Kader an. Cheftrainer Vincent Kompany fehlt bei der Partie. Er leidet noch an einer Hirnhautreizung. In seiner Abwesenheit übernimmt Co-Trainer Aaron Danks die Aufgaben des technischen Leiters.

Die Verletzungsmeldungen vor dem Spiel sind besorgniserregend. Nach dem Unentschieden gegen Borussia Dortmund hat sich das Lazarett weiter vergrößert. Die Mannschaft tritt ohne mehrere Schlüsselspieler an.

Ismael Saibari musste nach einem Syndesmoseriss operiert werden. Der Ausfall gilt als gesichert und wird voraussichtlich bis ins neue Jahr andauern. Dies ist ein schwerer Verlust für die Offensive.

Weitere Verletzungssituation

Serge Gnabry zog sich beim 2:2-Spiel gegen Dortmund erneut eine Muskelverletzung zu. Die Blessur befindet sich im hinteren Oberschenkel. Auch er ist für das Spiel gegen Atlético Madrid nicht verfügbar.

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Bei Michael Olise ist die Einsatzfähigkeit unklar. Der Spieler ging ebenfalls angeschlagen vom Platz. Es bleibt abzuwarten, ob er in der Anfangself steht oder auf der Bank bleibt.

Auswirkungen auf den Kader

Die Abwesenheit von Trainer Kompany bedeutet eine taktische Umstellung. Co-Trainer Danks muss die Strategie anpassen. Die Spieler müssen sich auf die neue Führung einigen.

Die vielen Ausfälle zwingen den Verein zu Flexibilität. Nicht jeder verletzte Spieler kann kurzfristig ersetzt werden. Die verbleibenden Kaderspieler stehen unter besonderer Verantwortung.