Scharfe Trennung zwischen FC Bayern München und BFV-Präsident Christoph Kern. Während Kern die Aufstockung der 3. Liga favorisiert, setzt Dreesen auf das Kompass-Modell.

Der Konflikt zwischen dem FC Bayern München und dem Bayerischen Fußball-Verband ( BFV) hat eine neue, offene Ebene erreicht. Während einer Sitzung am Montag zur Reform der Regionalliga prallten die unterschiedlichen Positionen von Rekordmeister und dem bayerischen Verband unverhohlen aufeinander. Die Situation ist durch die anstehende Entscheidung im Rahmen des außerordentlichen DFB-Bundestags am 18. Dezember extrem angespannt.

Kern und Dreesen im Zielkonflikt

BFV-Präsident Dr. Christoph Kern positioniert sich klar auf die Linie einer strukturellen Anpassung der Spielklassen. Er betrachtet die Beibehaltung der bestehenden fünf Regionalligen und die gleichzeitige Aufstockung der 3. Liga um fünf Auf- und Absteiger als die einzig gangbare Lösung für die Zukunft des Fußballs in Bayern. Diese Position steht in direktem Widerspruch zu der Haltung des FC Bayern München, der den sportlichen Aspekt des Aufstiegs in den Mittelpunkt stellt.

Also read FC Bayern München: Details zu Musialas neurologischer Erkrankung

Jan-Christian Dreesen, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, lehnt diese Herangehensweise entschieden ab. In einer Statement gegenüber BILD erklärte er, dass jeder Verein, der Meister seiner Staffel wird, das Recht auf den Aufstieg in die 3. Liga haben sollte. Dreesen argumentiert, dass dies dem fundamentalen Leistungsgedanken und der Natur des Sports entspricht. Er sieht im Kompass-Modell den einzigen Weg, dieses Prinzip dauerhaft zu gewährleisten, und kritisiert indirekt die Pläne des BFV, den sportlichen Aufstieg zu verlangsamen.

Das Kompass-Modell als Alternative

Das vom FC Bayern München favorisierte Kompass-Modell sieht eine grundlegende Neustrukturierung der Regionalliga vor. Konkret bedeutet dies die Reduzierung der derzeit fünf Staffeln auf vier. Die Regionalliga Bayern, wie auch die anderen Landesstaffeln, würde dabei aufgelöst. Die 80 teilnehmenden Vereine würden anschließend jedes Jahr neu basierend auf den kürzesten möglichen Fahrtstrecken in die vier neuen Staffeln eingeteilt.

Advertisement

Advertisement

Diese Variante wurde bereits von einer bundesweiten Arbeitsgruppe des DFB entwickelt. An dieser AG wirkte Sebastian Dremmler vom FC Bayern München als Experte mit. Gemeinsam mit Vertretern des BFV wurde das Konzept bis März 2026 erarbeitet. Ziel war es, eine einvernehmliche Lösung zu finden, die logistische Vorteile mit sportlicher Fairness verbindet. Doch nun scheint diese Basis der Zusammenarbeit zu bröckeln.

Historischer Hintergrund und Spannungen

Die Wurzeln des aktuellen Streits liegen tiefer als nur in der aktuellen Sitzung. Bereits im August 2025 hatten sich alle Landesverbandschefs, darunter auch Christoph Kern, dafür ausgesprochen, eine DFB-Arbeitsgruppe einzurichten. Der DFB hatte damals betont, dass die Lösung für die Aufstiegsfrage auf Ebene der vierten Spielklassen zu finden sei. Der FC Bayern versuchte in der Folgezeit aktiv, den Konsensprozess zu gestalten, scheiterte jedoch an den differing Interessen.

Ende November betonte Kern, man habe immer davor gewarnt, eine so tiefgreifende Reform im Schnellverfahren durchzusetzen. Die Problematik existiert bereits seit 2017 und war seit Anfang 2025 wieder stärker in der öffentlichen Diskussion präsent. Während Dreesen Mitte September forderte, der Fußball dürfe beim Thema Reformen nicht zum Sinnbild für Stillstand werden, hat sich die Stimmung innerhalb der Verbände deutlich zugespitzt.

Offene Konfrontation und politische Implikationen

Wie Berichten zufolge soll die Sitzung am Montag alles andere als harmonisch verlaufen sein. Mindestens der FC Bayern München, Jahn Regensburg und Wacker Burghausen gingen in eine offene Konfrontation mit dem Verbandsboss. Die Stimmung unter den Vereinen gegenüber Kern war derart angespannt, dass dieser auf ein offizielles Meinungsbild verzichtete. Ein solches hätte unangenehm knapp ausfallen können, da bereits im Sommer über 45 Prozent für das Kompassmodell gestimmt hatten.

Advertisement

Advertisement

Zusätzlich gab es Unstimmigkeiten bezüglich der Besetzung der Delegierten für den Bundestag. Der DFB hatte alle Verbände aufgerufen, Vereinsvertreter mit Stimmrecht zu entsenden. DFB-Vertreter fragten an, ob Sebastian Dremmler als Experte in die BFV-Fraktion aufgenommen wird. Kern lehnte dies ab und besetzte die Entscheiderpositionen stattdessen mit eigenen Personen. Für den Rekordmeister, dessen zweite Mannschaft selbst von den Regelungen betroffen ist, wertete dies als Affront.

Fazit: Nach monatelangen Gesprächen und zahlreichen Versuchen des FC Bayern München, Christoph Kern zu einer sachlichen und kompromissorientierten Lösung zu bewegen, ist die Geduld der Münchner stark strapaziert. Die Distanz zwischen dem Rekordmeister und dem Bayerischen Fußball-Verband ist so groß wie selten zuvor. Die Weichen für einen erbitterten Kampf auf dem außerordentlichen DFB-Bundestag am 18. Dezember sind damit gestellt.