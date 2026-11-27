Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund klären vor dem HSV-Spiel über Kaderprobleme, Kimmich und Musiala auf.

Der FC Bayern München bereitet sich am Wochenende auf das Auswärtsspiel beim Hamburger SV vor. Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund haben in einer Pressekonferenz vorab über die aktuelle Situation im Kader gesprochen. Im Mittelpunkt standen dabei Fragen zur möglichen Personalsituation und zu kontroversen Themen außerhalb des Platzes.

Kompany verweist auf Mannschaft als Superstar

Vincent Kompany betonte, dass die gesamte Aufmerksamkeit nun auf dem Spiel gegen den Hamburger SV liegen muss. Er wolle hitzige Debatten um Jamal Musiala und andere nicht-sportliche Themen komplett ausblenden. Die einzige Priorität sei der sportliche Erfolg in Hamburg. Der Trainer stellte klar, dass private Angelegenheiten der Spieler nicht die Vorbereitung stören dürfen.

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Fehlende Spieler wie Olise und Kimmich-Frage

Michael Olise wird aufgrund seiner zurückliegenden Zwangspause in Brasilien nicht im Kader stehen. Auch zur Kritik von Joshua Kimmich an den Vereinsbossen gab es Antworten. Christoph Freund entkräftete Gerüchte über eine Geldstrafe für den Kapitän. Er sagte, dass dies nie besprochen oder ein Thema gewesen sei. Man müsse die Energie auf die Spiele legen.

Personalsituation und Verletztensituation

Der FC Bayern hat mit vielen Ausfällen zu kämpfen. Kompany erwähnte, dass 130 Tore im Kader fehlen. Trotzdem habe man den selben Anspruch zu gewinnen. Wenn die normalen Superstars fehlen, sei die Mannschaft der Superstar. Tim Binder wurde für seine Stärken im Eins-gegen-eins gelobt. Talente könnten so ihre Chance bekommen.

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Neuer in Brasilien und Vorsicht bei Themen

Christoph Freund sprach auch über Manuel Neuer. Die Phase in Brasilien habe dem Kapitän gutgetan. Zur Trennung Neuers von seiner Ehefrau riet er zu großer Vorsicht. Man kenne die Hintergründe nicht. Der Fokus liegt nun auf der Mannschaft. Kompany betonte die Wichtigkeit des Spiels.

Vorbereitung auf das Spiel in Hamburg

Das Spiel beim Hamburger SV ist für Vincent Kompany besonders. Er spielte früher in Hamburg. Er sagte, die Stadt und die Menschen machen etwas mit einem. Jetzt geht es um die Punkte. Die Mannschaft muss kämpfen und bereit sein. Es sei keine Zeit für Ausreden. Der Fokus liege auf dem Gewinn.