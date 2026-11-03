Der FC Bayern München verzichtet auf Luxus-Hotels in Madrid. Stattdessen logiert die Mannschaft um Harry Kane im INNSiDE by Meliá Madrid Valdebebas. Gründe sind Logistik und Trainingsgelände.

Der FC Bayern München wählt für sein aktuelles Liga-Phasen-Spiel der Champions League in Madrid einen ungewöhnlichen Unterkunftsstil. Statt in den renommierten Fünf-Sterne-Hotels der spanischen Hauptstadt zu nächtigen, haben sich die Münchner im Vier-Sterne-Hotel INNSiDE by Meliá Madrid Valdebebas eingeschlichen. Diese Entscheidung markiert eine Abweichung von der gewohnten Praxis der europäischen Spitzenklubs, die bei Auswärtsspielen meist in Luxusboutiquen unterkommen. Harry Kane und seine Teamkollegen haben sich für eine pragmatische Lösung entschieden, die logistische Vorteile priorisiert.

Logistik vor Luxus bei der Münchner Unterkunft

Die Entscheidung für das Hotel INNSiDE by Meliá Madrid Valdebebas wird primär durch strategische Überlegungen bestimmt. Die Unterkunft befindet sich im Stadtteil Valdebebas im Nordosten der spanischen Metropole und liegt rund 15 Kilometer vom historischen Stadtkern entfernt. Trotz der gehobenen Preise für eine Übernachtung in dieser Einrichtung bleiben die Kosten deutlich unter dem Niveau der zuvor genutzten Luxushotels. Ein Standardzimmer für die Nacht von Montag auf Dienstag war öffentlich für 169 Euro buchbar, was einen deutlichen Vergleich zu den früher üblichen Ausgaben darstellt.

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Kurze Wege zum Trainingsgelände und Stadion

Ein entscheidender Faktor für die Wahl der Unterkunft ist die exzellente Erreichbarkeit der relevanten Spielorte. Das Hotel liegt nur etwa zehn Minuten mit dem Bus vom internationalen Flughafen Madrid entfernt. Dies erleichtert An- und Abreisen sowie den Transfer zu den Trainingsstätten erheblich. Zudem ist das Estadio Metropolitano, Austragungsort des Spiels gegen Atlético Madrid, von der Unterkunft aus mit dem Mannschaftsbus in rund 15 Minuten zu erreichen. Diese kurze Reisezeit minimiert Stress und ermöglicht eine effiziente Zeitplanung vor dem Match.

Trainingsstätte in unmittelbarer Nähe zur Herberge

Die räumliche Nähe zur Vorbereitungsstätte spielt eine weitere zentrale Rolle bei der Unterbringungsentscheidung. Das Vereinsgelände von Real Madrid, das den Münchenern für das Aufwärmen und Training vor dem Duell zur Verfügung steht, befindet sich ebenfalls im Stadtteil Valdebebas. Diese Trainingsanlage liegt nur etwa zehn Minuten mit dem Bus vom Hotel INNSiDE by Meliá Madrid Valdebebas entfernt. Die kurze Distanz zwischen Unterkunft und Trainingsfeld ermöglicht es der Mannschaft, Wegezeiten optimal zu nutzen und sich konzentriert auf die taktischen Vorbereitungen zu fokussieren.

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Interimstrainer Aaron Danks führt die Taktik an

Die Mannschaft wird aktuell vom Interimstrainer Aaron Danks betreut, der das Kommando führt, während Chefcoach Vincent Kompany pausiert. Vincent Kompany, der im Alter von 40 Jahren steht, leidet an einer Hirnhautentzündung und kann vorerst nicht an der Bank Platz nehmen. Aaron Danks, der die Verantwortung mit 43 Jahren übernommen hat, betont die praktische Tauglichkeit der gewählten Unterkunft. Er ist der Ansicht, dass die Lage im Nordosten Madrids den Anforderungen der Profis gerecht wird und keine Kompromisse bei der Vorbereitung erfordert.

Optimale Vorbereitung auf das Duell mit Atlético

Trotz des Verzichtes auf den typischen Luxus, dem sich die Bayern-Stars sonst gewöhnt sind, bietet das Hotel INNSiDE by Meliá Madrid Valdebebas ausreichenden Komfort. Die Spieler können sich so auf das wichtigste Ziel konzentrieren: das Viertelfinal-Hinspiel gegen Atlético Madrid. Das Spiel findet um 21 Uhr statt und wird exklusiv von Amazon Prime übertragen. Die Kombination aus praktischer Lage, angemessenen Kosten und kurzer Distanz zu allen relevanten Orten schafft die idealen Bedingungen für eine maximale Leistungsfähigkeit am Abend des Spiels.