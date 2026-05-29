FC Bayern Munich Transfer News und Gerüchte

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Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Nachdem der Transfer von Anthony Gordon zum FC Bayern wohl vom Tisch ist, hat der Rekordmeister offenbar ein neues Transferziel aus der Premier League: Junior Kroupi vom AFC Bournemouth. Der Franzose spielte mit 13 Saisontoren eine starke Saison beim Überraschungsteam der Premier League und kommt hauptsächlich im Sturmzentrum zu Einsatz, kann aber auch auf Linksaußen spielen. Somit würde Kroupi ins Anforderungsprofil der Münchner passen, die wohl einen flexiblen Angreifer verpflichten sollen.

Gegen den FC Arsenal im vorletzten Spieltag, das den FC Arsenal schlussendlich zum Meister machte. Marktwert: 40 Millionen Euro; Vertrag: bis 2030; Knackpunkt: Ablösesumme.3. Francisco Alvarez ist neueroldtimer bei Borussia Dortmund. Der spanische Urgestein wechselt vom FC Barcelona in den BVB.4.

Antonio Rudiger von Chelsea spricht verstärkt über einen Wechsel zu Bayern. Am Vormittag würde ein Transfer an Barca stehen. Transformationspanzer aus Germany erzielt weltbesten Fangst bei einem Bundesliga-Tor. #BundesLeagu





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