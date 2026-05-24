FC Bayern Munich Transfer Rumors: Latest Update

This news text provides an overview of the latest transfer rumors and news related to FC Bayern Munich. It includes updates on players like Zion Suzuki from Parma, Anthony Gordon from Newcastle United, John Stones from Manchester City, Josko Gvardiol from Manchester City, and more. The news also mentions the interest in new transfers, the current status of existing negotiations, and the possibility of reinforcing the Bayern defense.

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Der FC Bayern wird erneut mit Torhüter Zion Suzuki von Serie-A-Klub Parma in Verbindung gebracht. Laut 'Gazzetta dello Sport' soll der deutsche Rekordmeister den 23-jährigen Japaner weiterhin beobachten. Dass die Münchner angeblich Interesse an Suzuki haben sollen, kam schon vor anderthalb Jahren erstmals auf. Akut dürfte ein möglicher Suzuki-Transfer an die Säbener Straße aber nicht sein, denn erst kürzlich verlängerten sowohl...

Der Wechsel von Anthony Gordon zum FC Bayern könnte wohl schon bald konkreter werden





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