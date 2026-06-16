FC Bayern Museum: Neugestaltung mit Trophäen-Allee und neuen Highlights

Das FC Bayern Museum in der Allianz Arena wurde umfassend umgestaltet. Eine neue Trophäen-Allee, Roy Makaays Rekordschuhe und interaktive Bereiche sind die Hauptattraktionen. Der Umbau wird bis Oktober abgeschlossen.

Das FC Bayern Museum in der Allianz Arena hat eine umfassende Neugestaltung erfahren. Über die Jahre hinweg zog es jährlich mehr als 520.000 Besucher an, darunter 60 Prozent internationale Gäste.

Trotz der Umbauarbeiten konnten die Gäste den Großteil der rund 650 Ausstellungsstücke bewundern. Nur für sechs Wochen, vom 13. April bis zum 24. Mai, blieb das Museum komplett geschlossen.

In dieser Zeit wurde der Eingangsbereich umgestaltet: Ein zentraler Ticket-Tresen und eine kleinere Garderobe schufen 250 Quadratmeter zusätzliche Ausstellungsfläche. Insgesamt umfasst das Museum nun 3300 Quadratmeter. Thomas Glas, Direktor Marke des FC Bayern, und Museumsleiterin Petra Leufstedt präsentierten stolz die neue Trophäen-Allee, die das Herzstück des seit 2012 bestehenden Museums bildet. Bisher waren die Meisterschalen und DFB-Pokale in geraden Vitrinenreihen angeordnet.

Aufgrund der vielen neuen Titel wurden die Vitrinen nun beidseitig des Gangs aufgestellt. Petra Leufstedt erklärte, dass jedes offizielle Duplikat einen fünfstelligen Betrag koste. Die aktuellen Double-Trophäen der Männer- und Frauenmannschaften sind bereits ausgestellt. Besonders beeindruckend ist die neue XXL-Vitrine, die alle Ehrengaben der Gegnervereine zeigt, darunter die 65 Kilogramm schwere Trofeo Santiago Bernabéu von Real Madrid.

Ein weiteres Highlight ist das neueste Exponat: die Rekordschuhe von Roy Makaay. Mit diesen Schuhen erzielte der ehemalige Stürmer im Achtelfinale der Champions League 2007 gegen Real Madrid nach nur 10,12 Sekunden das schnellste Tor der Wettbewerbsgeschichte. Makaay brachte die Erinnerungsstücke persönlich von einer Adidas-Ausstellung in Amsterdam nach München. Die Schuhe tragen eingestickte Namen seiner Kinder Dani und Milou.

Der Umbau des Museums wird noch bis etwa Oktober fortgesetzt, aber große Teile sind bereits fertiggestellt. Dazu gehören die neuen Zeit-Kojen, die die 126-jährige Vereinsgeschichte erklären. Drei weitere solcher Räume werden noch gestaltet, einer davon widmet sich dem 122-Tore-Rekord in der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Die Zeit-Kojen wurden komplett neu gestaltet, vor allem der Bereich zur Gründung des Vereins im Jahr 1900 mit einem Original-Trikot der Gründungsväter.

In den nächsten Monaten wird vor allem die Hall of Fame mit den 18 Legenden umgebaut. Neu ist die Möglichkeit für Fans, ein Foto mit allen sechs Henkelpötten gleichzeitig zu machen. Thomas Glas scherzte, dass dort auch Platz für einen siebten Pokal sei. Zusätzlich wurden oder werden Bereiche zum Frauenfußball, Basketball, interaktive Ecken für Kinder, Nachhaltigkeit, Diversität, Erinnerungsarbeit und gesellschaftliches Engagement wie die Initiative Rot gegen Rassismus ausgebaut.

Jährlich besuchen rund 200 Schulklassen das Museum. Marken-Direktor Glas betonte, dass das Ziel sei, jede Schülerin und jeden Schüler aus München und der Umgebung einmal im Bayern-Museum zu sehen, um Werte zu vermitteln. Museumsleiterin Leufstedt ergänzte, dass das zweistündige Programm für Kinder auch dazu diene, sie an das Thema Museum heranzuführen - über den FC Bayern





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