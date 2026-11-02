FC Bayern: Musiala und Diaz melden sich zurück vor Atletico Madrid

FC Bayern München erhält wichtige Verstärkung vor dem Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid. Jamal Musiala und Carlos Diaz sind wieder fit.

Der FC Bayern München steht vor dem wichtigen Champions-League-Kracher gegen Atletico Madrid vor einer signifikanten personellen Zäsur. Zwei Schlüsselspieler könnten am Dienstag wieder zur Verfügung stehen. Beide Spieler nahmen am Montagmittag am Mannschaftstraining der Münchner an der Säbener Straße teil. Diese Entwicklung entlastet das Trainer-Team in einer Phase, in der akute Verletzungssorgen die Aufstellungsbemühungen massiv beeinträchtigt haben.

Stand der Verletzungen im Detail

Damian Szupryczyński war nicht in der Liste der verfügbaren Spieler, sondern hier gemeint ist die Rückkehr von Stammspielern. Der marokkanische Nationalspieler Leroy Sané wurde am Sonntag wegen eines Risses des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk operiert. Er wird erst im neuen Jahr wieder einsatzfähig sein. Dies betrifft direkt den Einsatz gegen Atletico Madrid. Sané hatte die vergangenen Spiele wegen einer Fußverletzung verpasst. Serge Gnabry erlitt ebenfalls im Spiel gegen Borussia Dortmund eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Gnabry war in dieser Partie nicht im Kader.

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Joshua Kimmich war in diesem Kontext nicht explizit als verletzt genannt, der Fokus liegt auf den anderen Akteuren. Harry Kane war in dieser Liste nicht erwähnt. Jamal Musiala, der sich Ende September bei der Nationalmannschaft verletzt hatte, befindet sich auf dem Weg der Genesung. Der muskuläre Schaden wurde als Muskelfaserriss diagnostiziert. Musiala absolvierte am Montag eine individuelle Einheit mit Ball. Diese Maßnahme erfolgte erstmals seit der Verletzung. Er gehört damit zu den Spielern, die wieder in die Mannschaftsstruktur integriert werden.

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Strategische Bedeutung für das Team

Karl-Heinz Rummenigge hatte nicht zu diesem Zeitpunkt öffentlich Stellung zu den Details der individuellen Trainingspläne genommen, da diese intern als gesundheitsfördernd eingestuft werden. Oliver Kahn war ebenfalls nicht in der aktuellen Verletzungsliste involviert. Die Rückkehr von Jamal Musiala ist von großer strategischer Bedeutung. Er gilt als zentraler kreativer Faktor im Offensivspiel. Die Teilnahme am Training an der Säbener Straße signalisiert eine schnelle Besserung. Der Sportliche Leiter hat die Entwicklung positiv kommentiert. Das Training fand unter ärztlicher Aufsicht statt. Die Belastung wurde individuell dosiert, um eine weitere Schädigung zu verhindern. Dies ist ein Standardverfahren bei muskulären Verletzungen. Der Erfolg dieses Vorgehens zeigt sich nun in der Verfügbarkeit für das wichtige Spiel.

Ausblick und weitere Prognosen

Zumindest für die Spiele nach der Länderspielpause bis zum Jahresende zeichnet sich eine Entspannung der Personalsituation ab. Am Montag absolvierte Diaz erstmals nach seinem Muskelbündelriss im linken Oberschenkel eine individuelle Einheit mit Ball. Dieser Schaden wurde ihm im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal zugezogen. Das Spiel fand am 22. Oktober statt. Das Ergebnis war ein 2:2-Unentschieden. Diaz hat sich in dieser Partie den Riss zugezogen. Seine Rückkehr in das individuelle Training ist ein klares Zeichen für die Genesung. Die Kombination aus Musiala und Diaz würde die Offensive deutlich stärken. Atletico Madrid erwartet eine stark erhöhte Konkurrenz im Mittelfeld. Die Münchner planen mit einer vollständigen Aufstellung. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren. Das Ziel ist der Gewinn im europäischen Wettbewerb. Die Stimmung im Verein ist positiv. Die Spieler zeigen sich motiviert. Die Fans hoffen auf eine erfolgreiche Partie. Die Medien berichten intensiv über die Aufstellung. Die Experten sind sich einig, dass der FC Bayern Favorit ist. Die Historie der Begegnungen spricht für die Münchner. Doch Atletico Madrid ist ein gefährlicher Gegner. Die Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg.