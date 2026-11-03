FC Bayern Offensive: Benzema, Sancho und Guerreiro als Transferoptionen

Der FC Bayern München sucht Verstärkung für die Offensive. Ex-Profis wie Karim Benzema, Jadon Sancho und Raphael Guerreiro stehen ohne Verein zur Verfügung.

Der FC Bayern München steht vor einer offensiven Krise, da mehrere Schlüsselspieler monatelang ausfallen werden. Die Verletzungslage bei Saibari und Gnabry schließt ein Comeback bis zum Jahreswechsel definitiv aus. Der Sportvorstand des Rekordmeisters betont, dass keine überstürzten Entscheidungen auf dem Transfermarkt getroffen werden sollen. Dennoch rücken vereinslose Profis mit hohem Namen in den Fokus der Diskussion.

Karim Benzema als Joker-Option für Harry Kane

Der Vertrag von Karim Benzema bei Al-Hilal wurde Ende August nach nur sechs Monaten aufgelöst. Der 38-jährige Ballon-d'Or-Gewinner ist aktuell ohne Klub und könnte eine wertvolle Ergänzung sein. Für den FC Bayern fehlt derzeit ein qualifizierter Ersatz für Harry Kane, der nicht jede Minute absolviert werden sollte. Auch wenn Benzema seine alte Spitzengeschwindigkeit nicht mehr erreicht, bleibt seine fußballerische Brillanz erhalten. Als Einwechselspieler weiß er genau, wo das Tor steht und könnte die Offensive entlasten.

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Jadon Sancho zwischen Potenzial und Unsicherheit

Jadon Sancho hat seinen aktuellen Status als vereinsloser Spieler durch diverse gescheiterte Wechselversuche bestätigt. Nach einem kurzen Aufenthalt bei Borussia Dortmund und weiteren Spekulationen um einen Wechsel zum FC Getafe ist der Flügelstürmer nun frei verfügbar. Seine Leistungen beim FC Chelsea waren solide, doch die lange Abstinenz vom Topniveau wirft Fragen nach der aktuellen Fitness auf. Fußballerisch hochveranlagt, würde der Spielstil des FCB ihm gut liegen. Sein junges Alter bietet zudem die Chance, ihn später mit Gewinn weiterzuverkaufen.

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Raphael Guerreiro kennt die Strukturen im Haus

Der ehemalige Bayern-Profi Raphael Guerreiro steht seit seinem Weggang im Sommer ohne neuen Arbeitgeber. Der 31-jährige Portugiese hatte sich bereits in der Vergangenheit mit einer Rückkehr nach Dortmund verbunden, doch ein Deal kam nie zustande. Bei seiner Zeit beim Rekordmeister zeigte Guerreiro solide Leistungen und besitzt technisches Klasse sowie Spielintelligenz. Da er alle Abläufe bestens kennt, wäre keine lange Integrationsphase nötig. Zudem ist er polyvalent einsetzbar und kann auch im zentralen Mittelfeld aushelfen, falls dort Probleme auftreten.

Weitere Kandidaten und Marktsituation

Neben den genannten Namen werden weitere prominente Akteure diskutiert, wobei Raheem Sterling bereits im Januar 2026 bei Feyenoord Rotterdam unterkam, aber dort erfolglos blieb. Auch Mauro Icardi lehnt Angebote ab, obwohl er in der Süper Lig erfolgreich war. Das Transferfenster ist zwar gerade geschlossen, doch der Erwerb vereinsloser Spieler bleibt theoretisch möglich. Der Hauptnachteil besteht darin, dass diese Akteure keinen aktiven Spielrhythmus besitzen. Der FC Bayern muss daher abwägen, ob die sofortige Verfügbarkeit gegen die fehlende Spielform geht. Eine klare Strategie steht noch aus, während die Verletztenliste weiterhin Druck aufbaut.