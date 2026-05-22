FC Bayern ohne Manuel Neuer im DFB-Pokalfinale: Serge Gnabry, Alphonso Davies und Jonas Urbig in Produktion

Der FC Bayern muss mit Personalengpässen ins DFB-Pokal Finale gehen. Nach der Abschreckung von Manuel Neuer fallen die Nationalspieler Serge Gnabry und Alphonso Davies ebenfalls aus.

Manuel Neuer (40), Keeper des FC Bayern, kann im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (20 Uhr/ARD, Sky und imNeben) nicht spielen. Der deutsche Meister ist somit im Pokalfinale zugelost, da Serge Gnabry (Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel) und Alphonso Davies ( Muskelverletzung ) ebenfalls ausfallen.

Alle drei Stars unterstützen ihre Mannschaft jedoch am Samstag in die Hauptstadt und vor dem Berliner Olympiastadion. Der FC Bayern hat zur Bewältigung der schweren Personalsituation bereits Jonas Urbig (22/nach 31 Bayern-Einsätzen als Nummer 4 im DFB-Kader) und den Trainingsschwarm Sven Ulreich (37) und Jannis Bärtl (19/Bayern II) rekrutiert. Neuer wird nur zur Behandlung und zum Aufbau-Training vor Ort sein. Neuer ist auch weiterhin durch die linke Wade gestört.

Im Februar verletzte sich Neuer in Bremen und musste auf mehrere Wochen Pause. Drei Wochen später machte sich ein erneuter Auftritt beim Comeback in Gladbach zu schaffen. Bei den Untersuchungen am Samstagabend Hex von ner Wiederholung von dem Muskelfaserriss und Überarbeitung.

'' Die Bundestrainerin Julian Nagelsmann nominierte den Bayern-Star am Donnerstag für das Aufgebot für die WM 2026. Die Qualifikation beginnt bereits am 11. Juni 2026 und endet am 19. Juni 2026





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