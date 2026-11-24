Der FC Bayern muss am Mittwochabend in Lille auf Olise verzichten. Luis Díaz steht nach einer Muskelverletzung vor der Rückkehr in den Kader von Vincent Kompany.

Der FC Bayern muss am Mittwochabend um 21 Uhr im Spiel gegen den französischen Erstligisten Lille auf den Flügelspieler Olise verzichten. Die Partie wird bei DAZN übertragen. Die Entscheidung fiel nach dem Abschlusstraining am Dienstag an der Säbener Straße in München, bei dem Olise aufgrund einer Fußprellung fehlte.

Der Flügelspieler hatte sich am Freitagabend beim 1:1 gegen Köln in der Bundesliga eine Prellung am linken Vorfuß zugezogen. Am Dienstag absolvierte Olise ab 13.15 Uhr statt des Mannschaftstrainings eine Reha-Einheit. Bereits am Vormittag war er im Leistungszentrum bei den Ärzten und Physiotherapeuten in Behandlung.

Also read FC Bayern München vs OSC Lille: Kompanys Team ohne Kane gegen den FC Bayern

Olise fehlt wegen Fußprellung im Abschlusstraining

Olise wird im Spiel in Lille nicht zur Verfügung stehen, weil die Prellung am linken Vorfuß eine Teilnahme am Mannschaftstraining verhinderte. Noch am Samstag war der Flügelspieler auf Krücken unterwegs und trug einen VACOped-Spezialschuh mit integrierter Luftpolsterung.

Am Dienstag fuhr Olise seinen Dienstwagen, einen Audi RS e-tron GT performance mit bis zu 925 PS im Launch-Control-Modus, wieder selbst zur Säbener Straße. Für einen Einsatz in Lille reicht es nach Angaben des Vereins aus den vorliegenden Informationen jedoch noch nicht.

Advertisement

Neben Olise fehlen weitere Spieler. Serge Gnabry (31) leidet an einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel, Ismael Saibari (25) hat einen Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk, Alphonso Davies (26) einen Faserriss im linken Oberschenkel und Kapitän Manuel Neuer (40) einen Sehnenteilriss im rechten Fuß. Gnabry und Davies absolvierten am Dienstagvormittag gemeinsam eine Reha-Einheit.

Luis Díaz kehrt nach Muskelbündelriss zurück

Luis Díaz steht vor seiner Rückkehr in den Kader des FC Bayern, nachdem er seine Abschlusseinheit am Dienstag absolvierte. Der kolumbianische Superstar hatte sich fünf Wochen zuvor im Spiel gegen Arsenal (2:2) einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen.

Vor zwölf Tagen hatte Díaz erstmals wieder Übungen mit seinen Mitspielern absolviert. Trainer Vincent Kompany (40) kann nun mit Díaz planen, wobei eine Nominierung für das Spiel in Lille noch nicht offiziell bestätigt wurde.

Vier Offensivtalente trainieren bei den Profis mit

Wegen der zahlreichen Ausfälle durften am Dienstagmittag vier Offensivtalente bei den Profis mittrainieren. Noah Codjo-Evora (19), Bastian Assomo (16), Tim Binder (19) und Maycon Cardozo (18) waren Teil der Einheit unter Vincent Kompany.

Advertisement

Codjo-Evora hatte erst gegen Köln sein Debüt bei den Profis gegeben. Bastian Assomo erzielte zuletzt für die deutsche U17 in zwei Spielen sieben Treffer. Mit Tim Binder und Maycon Cardozo hat Kompany zwei weitere Talente für die Außenbahnen zur Verfügung.

Außerdem nahmen David Santos Daiber (19/drei Profi-Einsätze) und Cassiano Kiala (17/ein Profi-Spiel) am Abschlusstraining in München teil. Um 17.10 Uhr hebt der Bayern-Flieger in Richtung Lille ab.