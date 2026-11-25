Aleksandar Pavlovic unterläuft gegen Lille ein folgenschweres Missgeschick. Der Bayern-Star kann es selbst kaum fassen.

ein folgenschweres Missgeschick unterlaufen. Durch ein Eigentor des deutschen Nationalspielers gerieten die Münchner 1:2 in Rückstand . Nach einem Konter der Franzosen lief Ethan Mbpappé zunächst alleine auf das Tor von Jonas Urbig zu, setzte seinen Abschluss jedoch an den Pfosten.

Pavlovic, in dessen Richtung das Spielgerät prallte, wollte den Ball mit seinem rechten Fuß klären, traf ihn jedoch nicht so wie geplant und beförderte den Ball ins eigene Tor. © IMAGO/Beautiful Sports InternationalDer Schock war ihm ins Gesicht geschrieben. Sofort schlug der 22-Jährige seine Hände vor das Gesicht und kniete sich im Tor der Bayern fassungslos auf den Rasen. Nach der Führung durch Dayot Upamecano per Kopfball hatte Lilles Ayase Ueda nur wenige Minuten zuvor ausgeglichen Von den Mitspielern wurde Pavlovic schon auf dem Platz direkt getröstet, auch nach dem Spiel gab es von den Verantwortlichen keine Schuldzuweisungen. So ärgerte sich Trainer Vincent Kompany mehr über die Entstehung und sagte beiEs gebe Momente, „wo man hart und deutlich sein muss“, fügte er noch an. Dies sei aber keiner dieser Momente.

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„Die Jungs geben sich Mühe. Wir können nicht zu lange bei diesem Spiel in unseren Köpfen bleiben. Wir haben in drei Tagen wieder ein Auswärtsspiel. Wir wollen das unbedingt drehen und das, was wir in der ersten Halbzeit gut gemacht haben, mitnehmen in das nächste Spiel.