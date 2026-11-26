Der FC Bayern München investiert 80 Millionen Euro in einen kompletten Stadionneubau und ein Leistungszentrum im Sportpark Unterhaching. Das Projekt soll ab 2027 REALISIERT WERDEN.

Der FC Bayern München ändert seine Strategien für die Infrastruktur im Sportpark Unterhaching grundlegend. Statt der geplanten Renovierung existierender Strukturen wird ab dem Frühjahr 2027 ein nahezu kompletter Neubau der Tribünen und die Errichtung eines hochmodernen Leistungszentrums umgesetzt. Dieser massive Infrastrukturschritt ist Teil der Zukunftsplanung des Vereins unter der Leitung von Vorstandsvorsitzendem Jan-Christian Dreesen.

Neue Dimensionen im Stadion-Konzept

Die Entscheidung für ein solch umfangreiches Projekt fiel nach intensiven internen Diskussionen der letzten zwölf Monate. Jan-Christian Dreesen erklärte, dass die Betrachtung vor Ort im maroden Stadion deutlich gemacht habe, dass einfache Umbaumaßnahmen an VIP-Gebäuden nicht ausreichen. Der Bedarf an einer grundlegenden Modernisierung sei erheblich größer als initial angenommen, weshalb man sich für eine völlig andere Planungsdimension entschieden habe.

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Das Ziel ist die Etablierung der Frauenfußball-Abteilung in der europäischen Spitzenklasse. Dreesen betonte, dass diese Investitionen in außergewöhnlicher Infrastruktur notwendig sind, um den Weiterentwicklungsschub zu gewährleisten. Der Sportpark Unterhaching soll dabei nicht nur Spielort, sondern wesentlicher Baustein für die langfristige Zukunft des deutschen Frauenfußballs werden.

Finanzierung und Kostenaufteilung

Die finanziellen Anforderungen für dieses Megaprojekt belaufen sich auf insgesamt rund 80 Millionen Euro. Diese Summe setzt sich aus zwei großen Postern zusammen, wie Jan-Christian Dreesen präzisierte. Rund 60 Millionen Euro fließen direkt in den Umbau und Ausbau des Stadions, während weitere 20 Millionen Euro in das neue Leistungszentrum für die Frauen investieren werden.

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Bianca Rech, Direktorin des Frauenfußballs, kommentierte diese Investitionen als wesentlichen Wachstumsmotor für ihre Spielerinnen. Für sie repräsentiert der Sportpark mehr als nur ein neues Zuhause; er ist ein Raum, in dem die Zukunft des FC Bayern Frauen europaweit Maßstäbe setzt. Jede Tribüne und jeder Trainingsplatz dient dabei als sichtbares Zeichen der fortschreitenden Entwicklung der Abteilung.

Zeitplan und bauliche Details

Die baulichen Arbeiten werden sich über einen deutlich längeren Zeitraum erstrecken als ursprünglich erwartet. Während die Tribünen bei laufendem Spielbetrieb ab dem Frühjahr 2027 schrittweise neu gebaut werden, wird die Gesamtdauer bis etwa 2032 oder 2033 reichen. Das ursprüngliche Zieljahr 2029 wurde damit verworfen, um die notwendige Qualität und Komplexität des Projekts sicherzustellen.

Das finale Ergebnis wird ein komplett überdachtes Stadion mit einer Kapazität von rund 15.000 Zuschauern sein. Ein neues Detail im Konzept sind die neuen Flutlichtmasten, die die technischen Standards des Geländes deutlich erhöhen werden. Diese Modernisierung dient primär der Frauenfußball-Abteilung, bleibt aber auch der SpVgg Unterhaching als Mieter des Stadions erhalten.