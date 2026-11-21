FC Bayern München Präsident Christian Hainer appelliert an die Spielerinnen Giulia Gwinn, Klara Bühl und Franzi Kett, ihre Verträge beim Verein zu verlängern.

FC Bayern München Präsident Christian Hainer richtete in seiner aktuellen Rede eine klare Botschaft an die weibliche Kadergruppe des Vereins. Er erinnerte die Mitglieder an die erfolgreiche Tradition des letzten Jahres, als der Applaus der Fans dazu beitrug, dass Dayot Upamecano seinen Vertrag verlängerte. Zuvor hatten ähnliche Appelle an Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Alphonso Davies den gleichen Erfolg gezeigt.

Präsident Hainer appelliert an Giulia Gwinn, Klara Bühl und Franzi Kett

Die zentrale Forderung des Präsidiums gilt in diesem Jahr drei specificen Spielerinnen: Giulia Gwinn, der Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft, sowie Klara Bühl und Franzi Kett. Hainer hob hervor, dass dieses Trio im internationalen Fußball das beste linke Duo bilde. Er forderte die Sportlerinnen auf, bei den laufenden Verhandlungen auf die Unterstützung der Mitglieder zu setzen, um die Vertragsverlängerung zu sichern.

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Verträge der drei Spielerinnen laufen bis zum Saisonende aus

Die Dringlichkeit dieses Appells ergibt sich aus der aktuellen Vertragslage aller drei Akteure. Giulia Gwinn ist seit dem Sommer 2019 fest im Kader des FC Bayern München integriert. Klara Bühl und Franzi Kett spielen bereits seit dem Sommer 2020 für den deutschen Meister. Alle drei Verträge sind nun bis zum Ende der laufenden Saison befristet, was Verhandlungen über eine verlängerte Bindung erforderlich macht.

Hainer betont Identifikationsfunktion und Legendenstatus für die Spielerinnen

Christian Hainer betonte in seiner Ansprache die immense Bedeutung der drei Sportlerinnen für die Vereinsidentität. Er bezeichnete Giulia Gwinn, Klara Bühl und Franzi Kett bereits jetzt als wichtige Identifikationsfiguren innerhalb der Struktur des FC Bayern. Das Ziel des Präsidiums sei es, dass diese Akteurinnen zu wahren Legenden des Vereins werden und ihre Karriere weiterhin unter den Farben Münchens fortführen.

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Abwesenheit von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge während der Hauptversammlung

Neben den sportlichen Fragen stand die Personalie der Vereinsführung im Fokus der Versammlung. Ehrenpräsident Uli Hoeneß war mit 74 Jahren aufgrund einer Erkältung verhindert. Ebenso fehlte Karl-Heinz Rummenigge, da er anlässlich des 75. Geburtstags seines Bruders Wolfgang nicht anwesend sein konnte.

Fehlende Anwesenheit von Trainer Vincent Kompany und dem Trainerteam

Auch im sportlichen Bereich gab es bemerkenswerte Abwesenheiten. Trainer Vincent Kompany und sein gesamtes Assistenzteam waren vor Ort nicht anwesend. Der Grund dafür lag in der unmittelbaren Vorbereitung auf das folgende Spiel gegen den 1. FC Köln, was den Fokus des Trainerteams vollständig auf die sportliche Bewältigung dieser Aufgabe richtete.