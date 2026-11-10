FC Bayern Reise nach Lille: Gewinnspiel für OSC Lille Spieltag

Gewinnen Sie eine exklusive Reise nach Lille zum Champions League Spiel gegen den OSC Lille. Alle Details zu Terminen, Paketen und Teilnahmebedingungen erfahren Sie hier.

Der FC Bayern München reist am Mittwoch, den 25. November 2026, nach Nordfrankreich, um dort in der 5. Partie der Liga-Phase der UEFA Champions League gegen den französischen Spitzenklub OSC Lille anzutreten. Diese Begegnung findet in der Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy in Lille statt und stellt für die Fans des deutschen Rekordmeisters eine besondere Herausforderung und ein unvergessliches Erlebnis dar. Der FC Bayern tritt in diesem wichtigen Europapokal-Knaller auswärts an, wobei die Atmosphäre im nordfranzösischen Stadion erwartet wird.

Exklusive Europapokal-Reise mit Fans und Vorstand

Fan-Führer und interessierte Anhänger haben die einzigartige Gelegenheit, die Mannschaft des FC Bayern München zu dieser Partie nach Lille zu begleiten. Die BILDplus-Redaktion und der Brauerei-Partner Paulaner veranstalten gemeinsam ein exklusives Gewinnspiel, bei dem zwei Reisepakete für jeweils zwei Personen verlost werden. Diese Chance ermöglicht es den Gewinnern, die Europapokal-Reise hautnah mitzuerleben und die Unterstützung der Mannschaft direkt vor Ort zu leisten. Das Angebot richtet sich speziell an registrierte Kunden, die die Reise gemeinsam mit ihrem Lieblings-Klub erleben möchten.

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Inhalt der Reisepakete und Paulaner-Talk

In jedem der beiden verlossenen Pakete sind zwei Übernachtungen in Lille enthalten, welche die Transfers zum und vom Hotel beinhalten. Am Spieltag selbst steht für die Gewinner ein gemeinsames Mittagessen sowie ein Paulaner-Talk zur Einstimmung auf das wichtige Spiel am Programm. Ein besonderes Highlight stellt die Teilnahme am Bankett des FC Bayern dar, bei dem die Gewinner nach der Partie Kontakt mit der Mannschaft und dem Vorstand des Vereins haben können. Diese exklusiven Einblicke sind Teil des Angebots, das die BILDplus-Mitarbeiter und Paulaner gemeinsam organisieren.

Teilnahmebedingungen und Gewinnspielfrist

Die powerpress medien GmbH verlost diese zwei Reisen exklusiv in den BILD-Ausgaben München, Stuttgart, Nürnberg und bei BILDplus. Der Teilnahmeschluss ist am 10. November 2026 um 12:00 Uhr festgelegt. Gewinner werden im Anschluss per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich für registrierte BILDplus-Kunden mit einem aktiven Abonnement erlaubt. Mehrfachteilnahmen sind nicht gestattet, und Mitarbeiter der Axel Springer Deutschland GmbH sowie des Gewinnspielpartners Paulaner dürfen nicht teilnehmen. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 18 Jahre.

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Organisation der Tickets und Reisekosten

Die Gewinner benötigen einen eigenen Account in der FCB-App, da die Tickets für die Partie nur über diesen account abgerufen werden können. Die Nutzung eines Gast-Accounts ist dabei eine mögliche Alternative, sofern die Tickets auf diesem Wege eingelöst werden können. Wichtig ist, dass die An- und Abreise zum oder vom Münchner Flughafen nicht Teil des Gewinns ist und von den Gewinnern selbst organisiert und bezahlt werden muss. Ebenso sind persönliche Ausgaben wie weitere Mahlzeiten, Getränke, Auslandskranken-, Gepäck- oder Unfallversicherung nicht im Gewinn enthalten und müssen individuell übernommen werden.

Rechtliche Hinweise und Datenschutz

Organisatorischer Träger des Gewinnspiels ist die powerpress medien GmbH mit Sitz in der Asylstraße 2A in 92637 Weiden. Mit der Teilnahme erklären sich die Gewinner mit den geltenden Gewinnspielbedingungen einverstanden. Die Axel Springer Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen jederzeit vorzeitig einzustellen. Teilnehmer stimmen zu, dass ihr Foto oder ihre Stimme unter Angabe des Vornamens und Nachnamens in der BILD und auf BILD.de sowie den zugehörigen Online-Präsenzen der Axel Springer Deutschland GmbH veröffentlicht werden dürfen. Die erhobenen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung der Gewinnspiel-Veranstaltung verarbeitet.