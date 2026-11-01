FC Bayern: Saibari und Gnabry verletzt raus beim 2:2 gegen den BVB

Im Topspiel gegen Borussia Dortmund müssen beim FC Bayern Ismael Saibari und Serge Gnabry verletzt ausgewechselt werden. Das Spiel endete 2:2.

Der FC Bayern muss nach dem Topspiel gegen Borussia Dortmund mit personellen Sorgen umgehen. Im 141. Klassiker trennten sich beide Teams 2:2 (1:0). Gleich drei Offensivspieler des Rekordmeisters mussten verletzt vom Feld, darunter Ismael Saibari und Serge Gnabry.

Die Partie war für die Münchner damit nicht nur sportlich schwierig. Der Verein musste kurzfristig auf mehrere Ausfälle im Angriff reagieren, während der Spielverlauf bereits deutlich von den Verletzungen geprägt war.

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Saibari fällt nach schwerer Verletzung aus

Saibari verdrehte sich beim Nachsetzen gegen Dortmunds Torhüter Gregor Kobel das rechte Sprunggelenk in der 24. Minute. Der Offensivspieler verließ die Arena anschließend auf Krücken.

Der Rekordmeister äußerte sich zur Ausfallzeit des marokkanischen Nationalspielers zunächst nicht. Laut einem Bericht der Zeitung Bild wird mit einem Ausfall von bis zu drei Monaten gerechnet. Die Angaben zeigen, wie gravierend die Verletzung eingeschätzt wird.

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Gnabry und weitere Verletzte im Blick

Auch bei Serge Gnabry nannte der FC Bayern keine Details zur Ausfallzeit. Laut Sky ist jedoch mit einem Ausfall von mehreren Wochen zu rechnen. Diese Einschätzung stammt aus den Medienberichten und nicht von einer offiziellen Mitteilung des Vereins.

Für den Trainerstab bedeutet die Lage, dass die Offensive kurzfristig umgebaut werden muss. Wie breit der Kader auf diesen Positionen besetzt ist, wird in den kommenden Tagen eine wichtige Rolle spielen.

Dreesen äußert sich zum Transfermarkt

Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen beantwortete nach dem Spiel die Frage, ob der Verein wegen der akuten Personalsorgen auf dem Transfermarkt nachlegen muss. Er verneinte dies und verwies darauf, dass man zunächst abwarten müsse.

Dreesen erklärte, man müsse nun sehen, was Olise tatsächlich habe, was schwer zu sagen sei. Zugleich warnte er davor, zu früh über solche Themen zu sprechen. Die endgültige Einschätzung der Verletzungen steht damit noch aus.