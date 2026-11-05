FC Bayern Sieg: Aaron Danks übernimmt Chefrolle bei Champions-League-Heimsieg

Aaron Danks führte den FC Bayern zu einem historischen 2:0-Sieg bei Atlético Madrid in der Champions League. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen würdigte seine Leistung.

Aaron Danks führte den FC Bayern mit vierundvierzig Jahren zu einem bedeutenden Erfolg im europäischen Klubwettbewerb. Der Co-Trainer steuerte das Team am Dienstagabend zu einem klaren 2:0-Sieg gegen Atlético Madrid in der Champions League. Dieser Erfolg markiert einen historischen Meilenstein für die Münchner, da zuvor weder Pep Guardiola noch Hansi Flick im Training als Chefverantwortliche diesen spezifischen Sieg auf dem Platz der Colchoneros erringen konnten.

Historischer Sieg unter Interims-Co-Trainer

Der FC Bayern konnte diese Leistung auch dann erzielen, als zahlreiche Offensivstars der ersten Elf fehlten. Trotz der personellen Engpässe in der Offensive zeigte das Team unter Danks' Leitung Disziplin und Effizienz. Das Ergebnis ist umso bemerkenswerter, da die Begegnung in Madrid stattfand, wo der FC Bayern in der Vergangenheit oft Schwierigkeiten hatte, Punkte zu sammeln. Die taktische Ausrichtung und die Führung von der Seitenlinie erwiesen sich als entscheidend für den positiven Ausgang des Spiels.

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CEO Dreesen ehrt Danks vor Spielern

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (59) ergriff nach dem Erfolg im Madrider Team-Hotel das Wort bei einer Bankettrede. In seiner Ansprache wandte er sich nicht wie üblich zunächst an einzelne Akteure aus der Spielerriege, sondern nannte namentlich den Co-Trainer. Dreesen sprach Danks in dessen Muttersprache Englisch an und betonte, dass er diese Gelegenheit nutze, um einem Mann zu danken. Er erklärte, dass Danks die Aufgabe in einer schwierigen Zeit übernommen habe. Dreesen warf zudem ein Blick auf Vincent Kompany und vermutete, dass der Cheftrainer das Spiel im Fernsehen verfolgt hat.

Absence von Kompany wegen Hirnhautreizung

Aaron Danks übt seine interimistische Rolle als Chefcoach seit etwa zwei Wochen aus. Er wird diese Verantwortung so lange tragen, bis sich Vincent Kompany vollständig von seiner diagnostizierten Hirnhautreizung erholt hat. Zu Danks' Aufgabenbereich gehören die Leitung des Trainings, die Durchführung von Pressekonferenzen und Interviews sowie das Coaching an der Seitenlinie während der Spiele. Kompany hält sich derzeit komplett vom operativen Tagesgeschäft fern und erhielt nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus strikte Anweisung zu absoluter Ruhe.

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Obwohl er mit seinem Interimsnachbarn Danks Kontakt pflegt, vermeidet das Gesprächsthema Fußball komplett. Diese Distanzierung dient der Genesung des Belgiers. Die internen Abläufe im Verein haben sich reibungslos entwickelt, während Kompany sich von außen erholte. Danks fungiert somit als stabile Brücke zwischen dem medizinischen Regime des Trainers und der täglichen Arbeit auf dem Platz.

Einheitliches Lob aus dem Verein

Intern herrscht unter den Münchner Mitarbeiter und Spielern Einigkeit regarding der Arbeit von Danks und seinem assistierenden Team. Beobachtungen der letzten Tage zeigen, dass er sich voll und ganz in seinen Interimsjob eingelebt hat. Seine Auftreten sowohl bei den medialen Auftritten als auch im Umgang mit der Mannschaft wirkt sehr souverän. Danks übernimmt mehr Verantwortung, ohne dabei sich selbst in den Fokus der Aufmerksamkeit zu stellen. Diese Arbeitsweise kommt sowohl bei den Profispieler als auch bei den Vorstandsmitgliedern sehr gut an.

Sportvorstand Max Eberl (53) hatte die Leistung des Co-Trainers bereits nach dem 6:1-Pokalsieg gegen Magdeburg öffentlich gewürdigt. Eberl betonte, dass Danks die Zusammenarbeit mit den Kollegen sehr gut meistere. Diese Bestätigung von höchster Ebene unterstreicht die Zufriedenheit im Klubmanagement mit der aktuellen Führungssituation. Die Kombination aus taktischer Sicherheit und menschlicher Ausstrahlung hat dazu beigetragen, dass die Unsicherheit durch die Abwesenheit des Cheftrainers kompensiert wurde.

Ausblick auf die Rückkehr von Kompany

Der aktuelle Erfolg gegen die spanische Mannschaft festigt die Position von Danks vor der erwarteten Rückkehr von Vincent Kompany. Die Struktur, die sich unter Danks' Leitung etabliert hat, soll auch nach der Genesung des Belgiers Bestand haben. Die Verantwortlichen im Verein sehen in dieser Übergangszeit einen Erfolg für ihre Personalpolitik und die interne Planung. Das Vertrauen in das bestehende Trainer-Team bleibt hoch, da die Leistungen auf dem Platz diese Entscheidung untermauern.