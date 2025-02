FC Bayern siegt knapp bei Celtic Glasgow: Experten spalten sich

FC Bayern München gewinnt gegen Celtic Glasgow in der Champions League, doch die Leistung sorgt für unterschiedliche Reaktionen. Während Michael Ballack die Leistung lobt, sehen internationale Experten defensive Schwächen und bezweifeln die Titelchancen.

Der knappe Sieg des FC Bayern gegen Celtic Glasgow im Hinspiel der Champions-League-Playoffs löste gemischte Reaktionen aus. Während der frühere deutsche Nationalspieler Michael Ballack die Leistung des Rekordmeisters lobte, herrschte international Skepsis, insbesondere bezüglich der defensiven Schwächen der Münchner. Experten bei dem US-Sender CBS, darunter Thierry Henry, Jamie Carragher und Micah Richards, äußerten Zweifel an den Chancen des FC Bayern auf den Titelgewinn.

Sie kritisierten die fehlende Teamstruktur und die defensive Unsicherheit, die sich bereits in vorherigen Champions-League-Spielen gegen Feyenoord und Barcelona gezeigt hatte. Carragher ging sogar so weit zu behaupten, dass es unklar sei, wie der FC Bayern die Champions League gewinnen solle.Ballack hingegen zeigte sich bei DAZN begeistert von der Leistung des FC Bayern. Er lobte die Körpersprache, das klare Spiel und die frische Energie der Mannschaft. Auch der FC Bayern bestätigte die positive Bilanz des Spiels, mit Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, der den Tag als „toll“ und „besonders“ bezeichnete. Die Frage, wohin der Weg des FC Bayern in der Champions League führen wird, bleibt jedoch offen





