FC Bayern sieht 0:0 bei Leverkusen wie einen Sieg

Der FC Bayern München empfand das 0:0 im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen als einen Punktgewinn, obwohl die Leverkusener die Partie dominierten. Sportdirektor Max Eberl lobte die ungewöhnliche Kampfgeist der Bayern und erkannte die Bedeutung des Unentschieden in der Meisterschaftskampf an. Auch Torwart Manuel Neuer zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis und würdigte die Leistung der Werkself.

Für den FC Bayern fühlt sich das 0:0 bei Verfolger Bayer Leverkusen wie ein Sieg an. Max Eberl freut sich über untypische Eigenschaften seines FCB. Das 0:0 im Gipfeltreffen bei Double-Gewinner Bayer Leverkusen fühlt sich für den FC Bayern wie ein Sieg an. 'Wir sind sehr glücklich über diesen Punktgewinn', sagte Max Eberl nach der Partie bei Sky90. Der Sportvorstand des Rekordmeisters war'froh, als das Spiel abgepfiffen wurde'.

Die Werkself hatte die Münchner dominiert, nur der Siegtreffer sollte nicht fallen. Die Bayern brachten dagegen nur zwei Schüsse auf das gegnerische Tor, so wenige wie noch nie seit Beginn der Datenerfassung 1992, und mussten in der Verteidigung ungewohnt ackern. 'Wir haben gemacht, was eher untypisch für die Bayern ist. Wir haben gekämpft, wir haben gegrätscht', sagte Eberl weiter und erkannte an:'Grundsätzlich ist es nicht die Bayern-DNA, auf Unentschieden zu spielen. Bayer hat uns aber dahin gebracht. Wenn du Meister werden willst, musst du solche Spiele punktetechnisch ziehen. Solche Spiele kennst du beim FC Bayern eigentlich nicht.' Auch Manuel Neuer erkannte die Stärke der Leverkusener an.'Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, sagen wir mal so', sagte der Münchner Schlussmann:'Leverkusen hatte einen guten Tag, hat viel Druck gemacht. Der Punkt ist vielleicht glücklich, aber wir haben auch schon gegen Leverkusen gespielt und es war sehr unglücklich. Wichtig war, nicht zu verlieren.





